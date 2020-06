Dette er konkurstegnene du må vite om

Skal du ut med store penger i nytt gulv, bil eller ferietur, står du i fare for å sitte igjen med svarteper hvis selskapet går under. Men det finnes enkle grep du kan gjøre for å ikke sende pengene dine til en konkurskandidat.

Det kan komme et flust med konkurser i året som kommer i kjølvannet av coronakrisen. Bildet viser en coronastengte butikker på Sirkus shopping i Trondheim. Vis mer Gorm Kallestad