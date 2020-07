Nyter godt av nordmenns hageinnsats

Norske tilhengerprodusenter har opplevd stor vekst i salget i kjølvannet av koronautbruddet. Hos Tysse Mekaniske Verksted AS på Osterøy smiler man godt om dagen. – Det er rett og slett fantastisk salg, sier daglig leder Per Steinar Osmundnes (til venstre). Her flankert av eneeier Rune Tysse.

Vis mer