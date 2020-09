«Noen av vitnemålene var av så sterk kost at de ville rammet Phillips Petroleum hardt og stilt selskapet i et dårlig lys».

Et vitnemål fra en tidligere maskinsjef om at Phillips Petroleum nektet å lytte til ansatte som ønsket inspeksjon av «Alexander L. Kielland», kan ha gjort utslaget for at overlevende og etterlatte vant fram i en erstatningssak mot Phillips Petroleum i 1986.

«Alexander L. Kielland» ble snudd og undersøkt i 1983 i Gandsfjorden i Stavanger. Vis mer byoutline Knut S. Vindfallet

