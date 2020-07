Bir tjente rått på eiendomssalg og råvarepriser

Det kommunale renovasjonsselskapet Bir trykker penger for de kommunale eierne. Samtidig leder rekordlave strømpriser til røde tall for konsernet og økte bosspriser for bergensere.

Den kommunalt eide bossgiganten Bir kunne glede seg over en rekordomsetning på over en milliard kroner i 2019. Her med renovatør Gustav Lied Larsen. Vis mer Tuva Åserud