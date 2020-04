Shell-varsler i strupen på oljefagforening

Fagforeningen Safe sviktet ham i kampen mot Shell, mener varsler Runar Kjørsvik. Samtidig er han glad for at en fersk dom slår fast at han ble syk av krenkelsene oljeselskapet påførte ham.

Runar Kjørsvik, til høyre, har hatt behov for psykiatrisk hjelp etter at han mistet jobben på gassanlegget Nyhamna til Shell utenfor Molde. Aftenbladet traff våren 2019 Kjørsvik og Bjørn Tore Røshol, også han tidligere hovedverneombud på Nyhamna, på distriktspsykiatrisk senter i Molde, hvor begge får behandling for problemer etter å ha tatt opp sikkerhetskritiske sider ved gassanlegget. Vis mer Jon Ingemundsen