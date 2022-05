Huitfeldt tror på Nato-løsning for Sverige og Finland

Utenriksminister Anniken Huitfeldt er trygg på at det finnes en løsning på spørsmålet om Nato-medlemskap for Sverige og Finland etter Tyrkias krasse kritikk.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt er ikke bekymret for Tyrkias motstand mot svensk og finsk Nato-medlemskap.

NTB-Marie De Rosa

– Vi får lytte til hva tyrkerne sier og få en dialog med dem, men jeg opplever at det er veldig stor oppslutning om svensk og finsk Nato-medlemskap, sa Huitfeldt til pressen på vei inn til et uformelt møte mellom Nato-landenes utenriksministre i Berlin søndag.

Fredag sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan at landet ikke ser positivt på at Finland og Sverige trolig søker om å bli medlemmer av Nato. Han hevdet at skandinaviske land støtter militante kurdere og andre grupper som Tyrkia ser på som terrorister.

Dagen etter forsikret en talsperson for presidenten at Tyrkia ikke vil stenge døren for de to nordiske landene, men at de vil sørge for at alle medlemslandenes sikkerhetsbekymringer blir ivaretatt.

Huitfeldt er optimist

Huitfeldt tar signalene fra Tyrkia med ro.

Lørdag kveld deltok hun i en uformell middag sammen med resten av Natos utenriksministre, inkludert Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu. Også utenriksministrene fra Sverige og Finland, Ann Linde og Pekka Haavisto, var invitert.

– Jeg tror det blir stor grad av enighet om dette, så vi skal ikke overvurdere situasjonen, sa Huitfeldt på spørsmål om Tyrkias protester kan forsinke medlemskapsprosessen.

Huitfeldt mener det er for tidlig å fastslå hva Erdogan ønsker å oppnå med uttalelsene sine.

– Nå får vi høre på hva de har å si, men jeg er optimistisk.

– Jeg er sikker på at vi finner felles løsninger som er tilfredsstillende for alle.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har uttalt at han ikke ser positivt på at Sverige og Finland trolig søker om medlemskap i Nato. Foto: Torstein Bøe / NTB / POOL

Nato: Tyrkia er en alliert

Heller ikke Natos visegeneralsekretær, Mircea Geoana, er bekymret for at Tyrkia skal stille seg i veien for Sveriges og Finlands eventuelle medlemskapssøknader.

Geoana beskriver Tyrkia som en alliert.

– Jeg er trygg på at dersom disse to landene, i løpet av de neste dagene slik jeg forstår det, bestemmer seg for å søke medlemskap i Nato, vil vi kunne ønske dem velkommen og finne alle vilkår får å oppnå konsensus, sa Geoana på utenriksministermøtets andre dag.

Han er i Berlin i stedet for Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg, som måtte bli igjen i Brussel på grunn av korona.

Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock vil ha en så rask medlemskapsprosess som mulig for Sverige og Finland, som ventes å sende inn sine Nato-søknader neste uke.

Rask prosess

Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock forsikrer om at prosessen blir rask dersom Sverige og Finland bestemmer seg for å søke om Nato-medlemskap.

Det er ventet å skje tidlig neste uke. De to landene har tidligere signalisert at de ønsker å sende inn søknadene samtidig.

– Nato blir enda sterkere dersom de blir med.

– Det må ikke være noen mellomfase, en gråsone, der statusen deres er uklar. Hvis disse landene bestemmer seg for å bli med, blir det en svært rask prosess, sa Baerbock da hun ankom utenriksministermøtet.

Sterkere nordisk sikkerhet

Danmarks utenriksminister Jeppe Kofoed vil ikke anslå hvor lang tid medlemskapsprosessen kan ta, men oppfordrer alle Nato-land til å jobbe for at den blir så kort som mulig.

– Det er ingen tvil om at den danske holdningen er at vi støtter våre nordiske venner og naboer og vil ha en så hurtig prosess som overhodet mulig, sa Kofoed til pressen søndag formiddag.

Kofoed mener det vil styrke sikkerheten i Norden dersom Sverige og Finland slutter seg til alliansen.

– Det er virkelig historisk og det øker sikkerheten i Norden og omkring Østersjøen, fordi vi er del av de samme klubbene som kan jobbe tett sammen for å beskytte vår sikkerhet og suverenitet.