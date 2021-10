Facebook avslører nye detaljer om nedetiden

– Når våre dataingeniører prøvde å finne ut hva som hadde skjedd og hvordan, møtte de på store utfordringer, skriver datagiganten i en ny oppdatering tirsdag.

I HARDT VÆR: Facebook har mottatt mye kritikk etter at selskapet var nede i seks timer mandag. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Millioner av brukere verden rundt fortvilte da Facebook, Instagram og WhatsApp var nede i over seks timer mandag kveld.

I ettertid har spekulasjoner rundt hva som egentlig skjedde florert, til tross for at selskapet kort tid etter at de hadde fått de tre plattformene på bena igjen forklarte seg.

Da forklarte Facebook at nedetiden skyldtes endringer i konfigurasjonen på stamnett-ruterne som koordinerer nettverkstrafikk mellom datasentre.

– Feilen hadde store konsekvenser for hvordan våre datasentre kommuniserer, som førte til full stans, skrev selskapet.

Men hva betyr egentlig dette?

Tirsdag kveld, mer enn et døgn etter feilen inntraff, avslører Facebook flere detaljer om hva som skjedde. Det gjør de i en blogpost på den såkalte Facebook engineering.

– Nå som plattformen vår er oppe og går som vanlig, tenkte jeg at det var verdt å dele litt mer detaljer om hva som skjedde og hvorfor – og hva vi kan lære av det, skriver Santosh Janardhan.

Mistet tilgangen til sine «datasentre»

I innlegget skriver Facebook at stamnett-ruterne ble slått ut av en feil på systemet som ruterne lagrer data i.

Stamnettet koordinerer alle Facebooks datafasiliteter, som er koblet sammen gjennom milelange fiberoptiske kabler og lagret i såkalte «datasentre».

Når en av selskapets apper åpnes og data skal lastes inn, for eksempel meldingene dine i innboksen, reiser dataen til mobilen fra det nærmeste datasenteret.

På datasenteret blir dataen prosessert, og sendt over til telefonen din.

OPPDATERING: Etter seks timer nede, postet Facebook-CEO Mark Zuckerberg dette på sin egen konto. Vis mer

Dataen mellom disse fasilitetene blir behandlet i rutere, som leser innkommende og utgående data.

Ruterne må oppgraderes og vedlikeholdes jevnlig, for eksempel når en fiberkabel skal repareres, kapasiteten skal økes eller Softwaren skal oppdateres. Da tar Facebook ned deler av stamnettet for å gjøre «offline vedlikehold».

Dette var dette som skjedde i går – og som førte til at det gikk skeis. Under et rutinevedlikeholdsarbeid, ble hele stamnettverket ved en feiltagelse tatt ned.

– Skjedde veldig fort

Hendelsen førte til at hele Facebook ble totalt frakoblet alle sine datasentre og internettet.

– Alt dette skjedde veldig fort. Når våre dataingeniører prøvde å finne ut hva som hadde skjedd og hvordan, møtte de på store utfordringer, skriver Janardhan i innlegget.

Facebook skriver også at det fortsatt ikke er noe som tyder på at brukerdata har blitt lekket som et resultat av nedetiden.

Det som var spesielt med Facebooks lange nedetid denne gangen var at problemene ikke bare påvirket brukerne av appene, men også selskapets egne ansatte, skriver TechCrunch.

Ikke kom de seg inn på kontorene, og ikke fikk de gjort noe arbeid fordi nedetiden også påvirket interne systemer. Dette bekreftet også Facebook i en annen melding.