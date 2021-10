Dette er dokumentlekkasjen Pandora papers

Gjennom det siste året har 600 journalister fra hele verden samarbeidet om å granske millioner av lekkede dokumenter om skjulte formuer og hemmelige selskaper.

Vi har funnet 35 nåværende og tidligere statsledere, mer enn 300 politikere og offentlige tjenestemenn og 130 dollarmilliardærer, inkludert 46 russiske oligarker. De er blant verdens mektigste personer. Alle har plassert penger eller drevet forretninger fra steder som er kjent for mye hemmelighold og lav skatt.

Blant dem er kong Abdullah II av Jordan. I all hemmelighet har han kjøpt 14 luksuriøse boliger i USA og Storbritannia til en verdi av over 100 millioner dollar. Hans advokater avviser skatteunndragelse og begrunner hemmeligholdet med hensyn til kongefamiliens sikkerhet.

Tsjekkias statsminister, Andrej Babiš, har aldri oppgitt at han eier luksusvillaer på den franske rivieraen. Babiš kom til makten etter å ha ført en valgkamp mot korrupsjon og den pengesterke eliten. Han har selv benyttet seg av hemmelige selskapsstrukturer i utlandet. Babiš har så langt avvist å svare på spørsmål om saken.

Tsjekkias statsminister, Andrej Babiš. Vis mer

Også presidentene av Ukraina, Kenya og Ecuador får sine skjulte formuer avdekket.

En talsperson for Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj avslår å kommentere. Ecuadors president Guillermo Lasso avviser å ha noe med de skjulte verdiene å gjøre, og sier han alltid har fulgt ecuadorianske lover. Kenyas president har ikke besvart gjentatte henvendelser.

De lekkede dokumentene viser også at Storbritannias tidligere statsminister Tony Blair og kona har eid en viktoriansk bygning i London via skatteparadis. Slik sparte de 400.000 dollar i eiendomsskatt. Ifølge kona har ikke Blair selv vært involvert i handelen. Hun sier videre at eierskapet var organisert slik etter ønske fra selger, og at selskapet nå er nedlagt.

Avsløringene strekker seg over alle kontinenter og de fleste land. Også til Norge.

Det er ikke ulovlig å ha verdier i skatteparadiser. Men hemmelighold kan legge til rette for ulovlige pengestrømmer som skatteunndragelser, hvitvasking og korrupsjon. Når velstående personer flytter verdier til utlandet, kan det føre til færre skatteinntekter og investeringer i landet deres.

Over 300 nordmenn

Aftenposten/E24 har identifisert over 300 nordmenn i de lekkede dokumentene. De fleste eier anonyme selskaper i skatteparadis og har verdier der. På listen står både frisører, yrkessjåfører, redere, advokater og investorer.

Vi har fått tilgang til de lekkede dokumentene gjennom International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Det er en ideell nyhetsredaksjon basert i Washington DC med et nettverk av gravejournalister over hele verden.

Lekkasjen består av nesten 12 millioner hemmelige dokumenter. Det er nesten tre terabyte med tekstdokumenter, regneark, bilder, video og lydfiler.

Hovedbolken av dokumentene stammer fra tidsrommet 1996 til 2020. Noen av dokumentene går så langt tilbake som til 1970-tallet.

De siste årene har ICIJ stått i spissen for en rekke avsløringer basert på dokumentlekkasjer fra skatteparadiser. Panama papers i 2016 var en lekkasje fra ett enkelt advokatfirma. På kundelisten sto statsministeren i Island og Pakistan og delvis statseide DNB.

Denne dokumentlekkasjen har fått navnet Pandora papers. Den stammer fra 14 ulike advokatfirmaer, formuesforvaltere og rådgiverselskaper. De sitter i Anguilla, Belize, Singapore, Sveits, Panama, Barbados, Kypros, De forente arabiske emirater, Bahamas, De britiske Jomfruøyer, Seychellene og Vietnam.

De har alle til felles at de hjelper sine kunder med å etablere seg bak skjulte strukturer i skatteparadiser. Og de tiltrekker seg kunder fra mer enn 200 land.

For et par hundre eller et par tusen dollar kan hvem som helst kjøpe seg et selskap uten å ha navnet sitt på det. Rådgivere er selskapets ansikt utad og tar seg av papirarbeidet. Kundene kan operere i skjul. 11,9 millioner slike dokumenter er nå lekket.

I lekkasjen har vi funnet flere hundre personer som også var nevnt i Panama papers. Etter lekkasjen i 2016 flyttet de selskapene sine til firmaer som den nye lekkasjen kommer fra.

Ikke bare milliardærer

Pandora papers inneholder nær tre ganger så mange statsledere og mer enn dobbelt så mange politikere som tidligere lekkasjer.

Den viser at skjulte formuer ikke bare er klisjeen med solfylte øyer med palmer og postbokser. I alle verdens hjørner kan man finne noe som egentlig har en annen eier enn den som står på papiret.

Russland er landet som har flest personer som er eiere av selskapene som nevnes i lekkasjen:

Pandora papers avdekker de reelle eierne av 29.000 anonyme selskaper, en lang rekke bankkonti, privatfly, luksusbåter, antikviteter, villaer og eksklusive kunstverk.

Og det er ikke bare milliardærer, politikere og statsledere som står bak. Lekkasjen avdekker de skjulte formuene til blant annet popstjerner, supermodeller og idrettshelter. De kan du lese mer om på E24 førstkommende tirsdag. Mange av personene som dukker opp i lekkasjen, har tidligere uttalt seg kritisk om bruken av skatteparadiser.

Pandora papers Pandora papers er en lekkasje av 11,9 millioner hemmelige dokumenter. Lekkasjen stammer fra 14 ulike firmaer som alle jobber med å sette opp og administrere anonyme selskaper i skatteparadiser på vegne av sine kunder. Mer enn 600 journalister fra 150 mediehus over hele verden har samarbeidet om å granske dokumentene og kontrollere opplysningene med andre kilder. Samarbeidet har vært ledet av det internasjonale journalistnettverket International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Det var ICIJ som først fikk lekkasjen. Kilden har ikke stilt noen betingelser for å gi ICIJ dokumentene. Ingen mediehus har betalt noe for å få tilgang. Vis mer