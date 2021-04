Egypt beslaglegger «Ever Given» og krever 900 millioner dollar fra eier

«Bergingsbonus» og «tap av omdømme» gjør kompensasjonskravet skyhøyt, ifølge forsikringsselskap.

Shoei Kisens skip er lastet med 3,5 milliarder dollar med varer. Vis mer byoutline Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Skipet «Ever Given» blokkerte Suezkanalen i nesten en uke da det kjørte seg fast på tvers av kanalen.

Nå har egyptiske myndigheter beslaglagt skipet, og vil ikke la det seile ut av kanalen før konflikten med eierne er løst.

Tidligere har E24 meldt om at Egypt kunne kreve én milliard dollar i kompensasjon. Nå har kravet blitt fastslått i egyptisk rett til å være på 900 millioner dollar, ifølge den statseide avisen Al-Ahram.

Summen tilsvarer rundt 7,5 milliarder norske kroner.

– Kompensasjonen dekker kostnadene ved å få skipet løst og vedlikehold i etterkant, sier Osama Rabie, sjef for det statseide Suez Canal Authority (SCA).

Det er SCA som har beslaglagt skipet inntil de 900 millionene er betalt.

Forsikringsselskap bestrider kravet

Om bord på skipet skal det være last verdt mer enn 3,5 milliarder dollar. Skipet er eid av japanske Shoei Kisen og driftet av taiwanske Evergreen.

– Skipets eier bestrider 90 prosent av summen og «vil ikke betale noe», sier Rabie.

UK Club er forsikrer for Ever Given i visse tilfeller hvor tredjeparter er involvert, og har derfor fått kravet på 916 millioner dollar i fanget, ifølge en pressemelding fra selskapet.

– SCA har ikke gitt en detaljert begrunnelse for det ekstraordinære kravet, skriver forsikringsselskapet.

UK Club påstår også at kravet inneholder 300 millioner dollar i «bergingsbonus» og 300 millioner dollar for «tap av omdømme», ifølge CNN.

