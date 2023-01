Svensk inflasjon stiger mer enn ventet til 12,3 prosent

Prisveksten i nabolandet er nå over dobbelt så høy som her i Norge. Både strøm- og matvarepriser trekker opp i desember.

SKYHØY: Inflasjonen hos søta bror har steget til skyhøye nivåer, og var i desember rundt dobbelt så høy som i Norge.

Inflasjonen i Sverige stiger til 12,3 prosent på årsbasis i desember, ifølge tall fra det svenske statistikkbyrået SCB.

– Strømprisene fortsatte å stige i desember, sier Mikael Nordin i SCB.

På forhånd var det ventet en oppgang til 12,0 prosent fra 11,5 prosent måneden før, ifølge Bloomberg.

Til sammenligning dempet inflasjonen i Norge seg til 5,9 prosent i desember, men uten strømstøtten hadde den vært på 7,1 prosent.

Strømprisene i Sverige steg med 29 prosent den siste måneden, og er opp 45 prosent siden samme tid i fjor. I Sverige har regjeringen ennå ikke fått på plass strømstøtte, men har varslet at det kommer fra februar.

Les på E24+ Strøm, bolig, priser og investeringer: Dette tror ekspertene om 2023

I tillegg til strøm trekker matvarer også opp, med prisvekst de siste 13 månedene på rad. Det siste året er oppgangen på nær 19 prosent.

Det var bred økning i matprisene, med de største bidragene fra melk, ost, egg, kjøtt og kornprodukter.

Presser rentene opp

Kjerneinflasjonen KPIF, som ser bort fra endringer i boligrenter, stiger til 10,2 prosent, mot ventet 9,8 prosent, fra 9,5 prosent måneden før. Dette er den svenske sentralbankens favorittmål for prisveksten.

Ser man i tillegg bort fra strømprisene, ligger inflasjonen på 8,4 prosent.

Sverige har i likhet med Norge et inflasjonsmål på rundt to prosent. Når inflasjonen overstiger dette, taler det for at sentralbanken øker rentene.

Styringsrenten i Sverige ligger nå på 2,50 prosent, et kvart prosentpoeng under den norske, men det er varslet ny heving på det svenske rentemøtet 9. februar.

Dagens inflasjonstall er de siste før dette rentemøtet, og er derfor svært viktige for rentene fremover. Sterkere enn ventet inflasjon kan bety at Riksbanken setter opp renten med et halvt prosentpoeng, dobbelt så mye som tidligere signalisert.