Inflasjonen i Storbritannia faller forsiktig fra skyhøye nivåer

Fall i bensinprisen demper prisveksten i Storbritannia.

PRISVEKST: Prisveksten i Storbritannia demper seg.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Som i mange andre land, er inflasjonen i Storbritannia skyhøy, men denne måneden ser den ut til å falle.

Veksten i prisene stiger med 9,9 prosent i august, sammenlignet med samme tid året før.

Ifølge Sky News er et fall i bensinprisene årsaken.

I juli var tallet 10,1 prosent.

Bensinpriser

Storbritannia har opplevd en av de høyeste inflasjonstaktene i Europa. Årsaken til dette er de uvanlig høye bensinprisene.

Prisen på matvarer hadde en vekst på 14,2 siden august i fjor. Dette er uendret fra juli og er den høyest stigningen som er registrert siden 1997. Den høye stigningen er drevet av kjattmarkedet.

Sentralbanken gjør sitt for å få kontroll over den skyhøye prisstigningen. I august hevet den britiske sentralbanken, Bank of England, renten med 0,5 prosentpoeng for første gang på 27 år. Dette var den sjette rentehevingen på rad fra sentralbanken.

Stiger markant i Sverige

I Sverige fortsetter den kraftige inflasjonsøkningen. Prisene steg med 9 prosent i august. Dette er en markant økning på 8 prosent i juli.

Dette er det høyest på 30 år, skriver SVT.

Det viser tall fra det svenske statistikkbyrået, SCB.

Det er først og fremt strømprisen som økte med 29 prosent i august, som bidrar til den sterke økningen.

I juli falt inflasjonstakten fra 8,5 til 8 prosent, men nå er det altså igjen en økning.

Inflasjonen i Finland var et hakk lavere i august enn i juli, ned fra 7,8 prosent til 7,6 prosent.

Inflasjonen i august var drevet fram av økt pris på strøm, drivstoff og byggkostnader, men ble noe bremset av lavere priser på medisiner.

Skyhøy inflasjon i USA

USA opplever også skyhhøy inflasjon. I går, tirsdag, ble tall for august offentliggjort. Det viste at Prisene i USA var 8,3 prosent høyere i august enn i samme måned i 2021. Analytikerne hadde ventet 8,1 prosent.

Tallet er likevel et fall fra både toppmåneden juni (9,1 prosent) og juli (8,5).