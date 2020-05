Brutalt amerikansk jobbtap i april

Coronakrisen rammer det amerikanske arbeidsmarkedet hardt. Men det er grunn til å tro at april blir den verste måneden, tror DNB-økonom.

Amerikanere som protesterer mot regler om å holde seg hjemme. Vis mer Rich Pedroncelli / AP

Publisert: Oppdatert: 8. mai 2020 15:09 , Publisert: 8. mai 2020 14:31

Rekordhøye 20,5 millioner jobber gikk tapt utenfor landbruket i USA forrige måned.

Det viser «månedens viktigste tall» - non-farm payrolls, som leveres av amerikanske statistikkmyndigheter.

Samtidig steg arbeidsledighetsraten til 14,7 prosent, fra tidligere 4,4 prosent.

– Grunn til å tro at april blir verste måned

– 20,5 millioner jobber tapt. Det er et stort tall, men relativt i tråd med forventningene, sier seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets til E24.

– Det er jo et voldsomt fall i antall jobber. Ledigheten også - enormt stor oppgang - men også som forventet, sier han, og utdyper:

– Det er grunn til å tro at april blir den verste måneden. Nedstengingen skjedde i slutten av mars, og lettelser kom først nå i mai.

Magnussen påpeker at midlertidige layoffs utgjør en stor andel av tallene.

– Det gir grunnlag for å tro at folk kommer tilbake i de jobbene de hadde, når virksomhetene får åpne igjen, sier han.

FØLGER AMERIKANSK ØKONOMI: Seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets. Vis mer Lise Åserud / NTB scanpix

Tallene viser likevel at situasjonen er alvorlig for amerikansk økonomi.

– Det er en utfordring at velferdsordningene ikke er så gode som vi er vant til. Men det er vedtatt ekstraordinære tiltak. De som mister jobben har nok kommet bedre ut av det økonomisk enn det som har vært situasjonen tidligere, sier Magnussen.

Han sier også at det er en risiko for at bedrifter får så store problemer at de ikke overlever.

– Den største frykten er at hvis mange virksomheter går konkurs, så forsvinner arbeidsplassene permanent. Vi har ikke sett det i statistikkene ennå, men vet at mange virksomheter hadde høy gjeld før nedstengingen, sier han, og påpeker at krisepakkene åpner for at bedrifter kan låne enda mer, noe som kan gi enda høyere gjeldsgrad.

– Det er en viktig risikofaktor. Men hvis gjenåpningen går greit og uten at vi får en ny oppblomstring av smitte, vil mange arbeidsplasser komme tilbake. Det er ikke slik at markedet har forsvunnet, sier Magnussen.

Litt bedre enn ventet

På forhånd sprikte estimatene mellom 20 og 22 millioner tapte jobber utenfor landbruket i USA i april.

«At tallene er dårlige bør neppe komme som en overraskelse, og markedsutslagene på et avvikende tall blir nok ikke store», skrev Nordea Markets i en rapport før tallene.

45 minutter før børsåpning indikerer fremtidskontraktene på Wall Street en oppgang på rundt en prosent fra start.

Da tallene for mars ble presentert i begynnelsen av april viste de at 701.000 arbeidsplasser gikk tapt. Dette var første gang siden 2010 at det ble registrert et fall i antall jobber utenfor landbruket i USA. Dette tallet ble fredag revidert til en nedgang på 870.000.

33 millioner har søkt ledighetstrygd

Coronakrisen har preget en hel verden de siste månedene. Bedrifter har gått konkurs eller sett seg nødt til å permittere ansatte for å overleve.

Det har ført til at trygdekøen i USA har vokst voldsomt de siste ukene. Forrige uke alene var det 3,2 millioner nye søkere til ledighetstrygd, viste statistikken torsdag.

Samlet har 33 millioner mennesker søkt ledighetstrygd for første gang i USA de siste syv ukene.

Kan sette arbeidsmarkedet 20 år tilbake

– Det er sannsynlig at jobbtapene vi har opplevd har satt oss tilbake rundt to tiår når det kommer til jobbvekst, skrrev økonom Elise Gould i Economic Policy Insitute i en lengre analyse før tallslippet.

Som følge av usikkerheten på forhånd er det vanskelig å si hvor langt tilbake fallet i april egentlig vil sette det amerikanske arbeidsmarkedet.

Gould skriver at om man treffer på de lave estimatene vil landet ha tapt jobbveksten fra finanskrisen, men at man i ytterste konsekvens kan bli satt tilbake til midten av 90-tallet.