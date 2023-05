Yellen med kraftig advarsel om USAs gjeldstak ikke heves: – Katastrofe

Det er snart ikke penger igjen til å betale den amerikanske statens utgifter, advarer finansministeren. Om ikke Kongressen snarlig tar grep, «vil vi havne i en selvskapt økonomisk og finansiell katastrofe», sier Janet Yellen søndag.

SELVSKAPT KATASTROFE: USAs finansminister Janet Yellen er ikke nådig i sine advarsler om hvilke konsekvenser det vil få om de amerikanske politikerne ikke blir enige om å heve gjeldstaket.

Allerede i midten av januar nådde USA det såkalte gjeldstaket, på svimlende 31.400 milliarder dollar.

Siden har det amerikanske Finansdepartementet skrapt sammen penger gjennom ekstraordinære tiltak, for at staten skal kunne betale alt fra lønner til offentlig ansatte, pensjoner til bygging av veier.

Samtidig har politikerne i Kongressen hatt en snart fire måneder lang dragkamp.

Men klarer ikke politikerne i Representantenes hus og Senatet å bli enige om å heve gjeldstaket innen 1. juni, kan USA for første gang i historien ende opp med å misligholde sine betalingsforpliktelser.

– Det er rett og slett uakseptabelt av Kongressen å true med økonomisk katastrofe for amerikanske husholdninger og det globale finanssystemet som pris for å heve gjeldstaket og bli enige om budsjettprioriteringer, sier finansminister Janet Yellen i et intervju med ABC News søndag.

Dette er gjeldstaket

Det finnes ingen andre alternativer enn at Kongressen løfter gjeldstaket, ifølge finansministeren.

– Hvis de ikke klarer det, vil vi havne i en selvskapt økonomisk og finansiell katastrofe, sier Yellen i intervjuet, og understreker at det ikke er noe Finansdepartementet eller president Joe Biden kan gjøre for å forhindre det.

Så hva er dette gjeldstaket? Jo, det er en grense for hvor mye staten kan låne. Eller hvor mye ny gjeld myndighetene kan legge på toppen av den gjelden staten allerede har pådratt seg over flere år.

For i motsetning til Norge, så styres USA med budsjettunderskudd. Det brukes altså mer penger enn staten henter inn i skatter og andre inntekter.

Derfor må USA låne penger for å betale regningene sine, det gjelder også renter og avdrag på allerede inngåtte lån.

KAN IKKE FORHINDRES: Hverken Finansdepartementet, med Janet Yellen i spissen (t.h.), eller president Joe Biden (t.v.), kan gjøre noe for å forhindre en eventuell økonomisk katastrofe, dersom ikke Kongressen hever gjeldstaket, mener Yellen.

Hestehandel

– USA er verdens sikreste låntager, så om de plutselig ikke skal kunne gjøre opp for seg, så er det et helt ukjent territorium, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets.

USAs presidents nærmeste rådgivere (CEA) har kommet frem til at hele 8,3 millioner jobber kan gå tapt, dersom staten ikke klarer å gjøre opp for seg over lengre tid.

Nå hestehandles det for harde livet i Kongressen, for det er de som kan vedta å heve grensen for hvor mye staten kan låne.

Og de ekstra pengene Kongressen kan vedta at staten kan få låne, er ikke for at staten skal kunne bruke mer, men rett og slett for å kunne betale budsjettforpliktelser begge partier har vært enige om.

Republikanerne, som har flertall i Representantenes hus, prøver å presse president Biden til å gå med på store kutt i budsjettene, for å gå med på å heve gjeldstaket.

Selv om det kan virke lenge til 1. juni, datoen finansminister Yellen nærmest omtaler som en D-dag, byr maimåned kun på åtte dager hvor både Representantenes hus og Senatet er på Capitol Hill samtidig.

– Frontene er steilere og steilere

Republikanerne har allerede vedtatt en plan hvor de går med på å heve gjeldstaket med 1.500 milliarder dollar, mot at det kuttes 4.800 milliarder dollar i budsjettet, ifølge Bloomberg.

Men Biden og Demokratene ønsker seg et gjeldstakløft uten betingelser, og dermed vil Republikanernes plan trolig ikke bli godtatt i Senatet, hvor nettopp Demokratene har flertall.

President Biden har også uttalt at han vil bruke sin vetorett dersom forslaget på mirakuløst vis skulle få flertall i Senatet. Biden kom med følgende stikk til Republikanerne tirsdag denne uken:

Siden 1960 har gjeldstaket vært hevet 78 ganger, hvor flest har skjedd under en republikansk president.

Selv om disse gjeldstakdiskusjonene er vanlige som en del av budsjettforhandlingene i USA, og politikerne så langt i historien har blitt enige, er Andreassen mer i tvil nå.

– Frontene er steilere og steilere, og det er en risiko for at de ikke blir enige i 12. time, sier Andreassen.

MÅ HEVES: Etter Republikanernes forslag, å heve gjeldstaket med 1.500 milliarder dollar, vil de føderale myndighetene holde sine betalingsforpliktelser frem til 31. mars, ifølge Bloomberg. Etter sjeføkonom Harald Magnus Andreassens beregninger må taket heves med mellom 2.000–2.500 milliarder dollar for å holde tritt med underskuddet.

– USA er i en sterk høykonjunktur med veldig lav arbeidsledighet. Likevel går staten med store underskudd og budsjetterer som om landet var i en krise. Så den underliggende budsjettsituasjonen til USA er bekymringsfull og det politiske systemets manglende evne til å gjøre noe med det er urovekkende.

Han kaller budsjettprosessen i USA for en totrinns rakett, hvor opposisjonen kan gå med på budsjettet, for deretter å sette seg på bakbeina når gjeldstaket skal diskuteres.

– For meg er prosessen ekstremt rotete. Det er helt utrolig at de ikke finner en bedre måte å gjøre det på, sier Andreassen.

KAMPHANER: USAs president, Joe Biden (t.v.) og speaker i Representantenes hus, Kevin McCarthy, står begge på sitt når temaet om gjeldstaket kommer på bordet. Tirsdag møtes de to i Det hvite hus.

Kan føre til rentekutt

Han forklarer at USAs budsjettunderskudd er omtrent det samme som Norges, bare at vi har Oljefondet og en handlingsregel som dekker opp for det.

Om ikke Kongressen blir enige, kan det bety både mislighold av gjeld og blant annet kutt i betalinger til offentlige ansatte, trygdede og pensjonister.

– Da vil en del aktivitet i den amerikanske økonomien stoppe opp. Da kan også mange ende opp med å trekke seg ut av amerikanske verdipapirer, noe som kan sette press på de langsiktige rentene. Da kan den amerikanske sentralbanken ende opp med å kutte styringsrenten for å kompensere, sier Andreassen.

Tirsdag har Biden kalt inn de demokratiske og republikanske kongresslederne til Det hvite hus for å drøfte gjeldstaket.