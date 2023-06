Tidenes svakeste svenskekrone etter rentebeskjed

Sentralbanken i Sverige hever renten med 0,25 prosentpoeng. Den svenske kronen nådde sitt svakeste nivå noensinne etter beslutningen.

For litt over en uke siden nådde den svenske kronen sitt svakeste nivå noensinne mot euroen. Like etter rentebeskjeden fortsatte svekkelsen, og en euro ble handlet for 11,8281 mot euroen. Aldri før har den svenske kronen blitt målt svakere. Det skriver også Bloomberg.

En euro kostet 11,75 svenske kroner før den svenske sentralbankens beslutning om å heve renten med 0,25 prosentpoeng.

Etter noen noen minutter henter den svenske kronen inn svekkelsen, og handles for rundt 11,75.

100 svenske kroner kostet 99,8 norske før beslutningen, og koster nå 99,71 kroner.

Les også Den svenske Riksbanken hever renten med 0,25 prosentpoeng

– Store svingninger

– 0,25 prosentpoeng var bredt forventet. Det var en viss risiko for dobbel renteheving, og det er årsaken til at kronen reagerer svakere, sier sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov til E24.

Han sier videre at det var priset inn 20 prosent sannsynlighet for en større renteheving, og det er grunnen til reaksjonen.

– Det har vært store svingninger. Den gikk umiddelbart svakere før den styrket seg, men nå har den svekket seg tilbake til der den lå igjen, sier han.

Rentedifferanse

Det er i likhet med den norske kronen vanskelig å peke på nøyaktig hvorfor valutaen svekkes, men sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets trakk frem rentedifferansen som en viktig årsak.

– Omslaget i markedsprisingen, med utsikter til enda høyere og mer langvarige rentetopper i omverdenen, er den sannsynlige årsaken, skrev Haugland i DNB Markets’ morgenrapport.

Det er mer attraktivt for markedsaktører å eie valuta i land med høye renter. I Sverige er styringsrenten nå hevet til 3,75 prosentpoeng. Norge har en styringsrente på 3,75 prosent. Til sammenligning er styringsrenten på 3,5 prosent i eurosonen, og i intervallet 5–5,25 i USA.