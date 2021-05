Trumps selskaper etterforskes videre

Granskingen av Trump Organization har skiftet status til en kriminaletterforskning, opplyser New Yorks justisminister.

New Yorks justisminister sier de har åpnet en kriminaletterforskning av tidligere president Donald Trumps organisasjon. Vis mer byoutline Alex Brandon / AP / NTB

NTB-AFP-AP

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Påtalemyndigheten borer dermed dypere i tidligere president Donald Trumps forretningsliv og virke.

– Vi har informert Trump Organization om at vår etterforskning ikke lenger er en sivil gransking, sier Fabien Levy, talsperson for New Yorks justisminister Letitia James.

– Vi har nå startet en aktiv kriminaletterforskning av Trump Organization sammen med påtalemyndigheten på Manhattan, la Levy til.

Statsadvokat på Manhattan har de siste to årene etterforsket forretningsavtaler Trump gjorde i tiden før han ble president. Blant annet etterforskes det om Trump har blåst opp verdien av sine selskaper for å få gunstige lånevilkår og oppgitt en lavere verdi på sine eiendommer for å oppnå lavere skatt.

Justisministerens kontor ga ingen nærmere forklaring på hva som er årsaken til at etterforskningen har endret status og hvorfor det ble kunngjort offentlig.