EU innfører nye sanksjoner mot Russland og Hviterussland

Hviterussiske banker utestenges fra Swift og flere nye oligarker er blant de som rammes av nye EU-sanksjonene.

EU-kommisjonen og leder Ursula von der Leyen melder om at 160 nye russiske oligarker, næringslivsfolk og politikere nå rammes av sanksjoner. Vis mer

Hviterussland rammes av flere nye EU-sanksjoner som følge av deres rolle i invasjonen av Ukraina, skriver EU-kommisjonen i en pressemelding onsdag.

Flere hviterussiske banker utestenges fra det internasjonale banksystemet Swift. Det gjelder Belagroprombank, Bank Dabrabyt og Hviterusslands utviklingsbank.

EU forbyr å gjennomføre transaksjoner med den hviterussiske sentralbanken. Statseide hviterussiske selskaper utestenges fra finansmarkedene i EU, og kan ikke listes på børsene i EU. Hviterusslands tilgang på euro stenges også.

Hviterussiske statsborgere eller innbygger får heller ikke gjøre bankinnskudd større bankinnskudd i EU. Grensen settes til 100.000 euro.

Sanksjonene EU har blitt enige om onsdag skal sørge for at sanksjonene mot Hviterussland og Russland er mer på linje. De skal også i enda større grad sikre at sanksjonene mot Russland ikke kan omgås, inkludert gjennom Hviterussland, ifølge pressemeldingen.

Oligarker rammes

Samtidig med de nye grepene mot Hviterussland, melder EU-kommisjonen at det også innføres nye sanksjoner rettet mot Russland.

160 nye personer settes på listen over individer som får verdiene sine fryst. Det inkluderer 14 oligarker eller viktige næringslivsfolk. Sanksjonene rammer også familiemedlemmene deres.

Dette er personer som ifølge EU står for betydelige inntektskilder for Russland innen ulike sektorer. Metallindustrien, landbruket, legemiddelindustrien, telekom og digital sektor er områdene som nevnes.

Totalt står nå 862 personer og 53 foretak på EUs sanksjonsliste.

De fleste av representantene i Det russiske føderasjonsrådet ble også satt på denne listen onsdag. Dette er overhuset eller senatet i den russiske nasjonalforsamling. De 146 representantene gikk inn for å anerkjenne de ukrainske utbryterregionen Luhansk og Donetsk som uavhengige.

Restriksjoner på sjøfartsteknologi

EU har tidligere innført restriksjoner på eksporten til Russland innen en rekke sektorer. Nå er enda mer teknologi føyd til på listen.

Det innføres sanksjoner på eksport av teknologi for navigasjon på sjøen og radiokommunikasjon. Det blir også krav om informere på forhånd om eksport av sikkerhetsutstyr for maritim sektor.

Det russiske sjøfartsregisteret settes også på listen over statseide selskaper som er underlagt økonomiske restriksjoner.

EU understreker i tillegg at overføringer i kryptovaluta også rammes av sanksjonene, og at tilstrekkelig kontroll og innføring av restriksjonene skal sikres.