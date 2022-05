EU-kommisjonen: Vil innføre forbud mot russisk olje

Den sjette sanksjonspakken mot Russland innebærer at importen av råolje avsluttes i november. Nå skal også landets største bank kastes ut av det internasjonale banksystemet Swift.

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen presenterer onsdag morgen den nye sanksjonspakken for EU-parlamentet.

EU-kommisjonen vil forby import av russisk olje til landene i unionen. Det sa kommisjonens leder Ursula von der Leyen da hun presenterte den sjette sanksjonspakken for EU-parlamentet onsdag.

– La meg være tydelig: Dette blir ikke lett, sa EU-toppen, som understreket at noen EU-land er veldig avhengige av russisk olje.

Importforbudet skal skje gjennom en gradvis utfasing av oljeimporten.

Dette innebærer at i løpet av seks måneder skal import av russisk råolje fases ut. For raffinerte produkter, som blant annet inkluderer drivstoff, vil utfasingen skje innen utgangen av året.

– Dette vil være et komplett importforbud på all russisk olje, skipsbåren og gjennom rør, råolje og raffinert, sa von der Leyen.

Hun understreket at utfasingen skal skje på en «ordnet» måte.

– På en måte som tillater oss og våre partnere til å sikre alternative leveringsruter og minimerer påvirkningen på globale markeder, sa EU-toppen.

Kaster ut storbank

I tillegg vil Russlands største bank, Sberbank, utestenges fra banksystemet Swift. Også to andre storbanker utestenges.

Syv russiske banker har tidligere blitt utestengt fra det internasjonale banksystemet.

At russiske banker kastes ut av Swift betyr at det blir mer eller mindre umulig å overføre penger mellom de aktuelle bankene og verden utenfor. Mer enn 11.000 finansinstitusjoner verden over er forbundet gjennom Swift-systemet.

Den russiske sentralbanksjefen Elvira Nabiullina har tidligere påstått at tolv land har sluttet seg til et alternativt system for internasjonale betalinger.

Sanksjonspakken må godkjennes av alle de 27 EU-landene. Landene skal møtes onsdag for å diskutere forslagene.