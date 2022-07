Prisene i eurosonen har aldri steget mer

Høyere energi- og matpriser er hovedgrunnen til den nye inflasjonsrekorden på 8,6 prosent i eurosonen. – Inflasjonen er nå utvilsomt for høy, og renten er altfor lav, sier sjefanalytiker.

PRISPRESS: Stadig nye inflasjonsrekorder har satt press på Den europeiske sentralbanken, som ventes å heve renten senere denne måneden.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Inflasjonen (prisveksten) i landene som bruker euro (eurosonen) stiger til 8,6 prosent i juni målt mot samme tid i fjor, fra 8,1 prosent i mai, viser foreløpig statistikk fra Eurostat.

På forhånd var det ventet en oppgang til 8,5 prosent i juni, ifølge tall fra Bloomberg.

Det er fortsatt særlig energipriser som trekker opp med en vekst på 41,9 prosent på årsbasis i juni. Prisene på mat, alkohol og tobakk øker også videre til 8,9 prosent i juni.

Estland står for den høyeste inflasjonen i eurosonen i juni, med et anslag på 22 prosent. Andre land som ser ut til å bikke tosifret inflasjon i juni er i fallende rekkefølge Litauen, Latvia, Slovakia, Hellas, Slovenia, Belgia, Luxembourg og Spania.

Lavest prisvekst har Malta med 6,1 prosent.

Sjefanalytiker Ole Håkon Eek-Nielsen i Nordea Markets understreker at renten i eurosonen er for lav og inflasjonen for høy.

– Renten er altfor lav

Stadig økende inflasjon til langt over målet på to prosent har blitt et dilemma for Den europeiske sentralbanken (ESB).

– Inflasjonen er nå utvilsomt for høy for ESB, og det er klart at renten er altfor lav, sier sjefanalytiker Ole Håkon Eek-Nielsen i Nordea Markets til E24.

Fortsatt er renten i eurosonen på minus 0,5 prosent, men det er varslet renteoppgang på et kvart prosentpoeng i juli, etterfulgt av en dobbelt heving på neste møte.

Forventningene til enda kraftigere rentehopp har imidlertid økt i takt med prisene. Sentralbankens hovedverktøy mot høy inflasjon er høyere rente.

De europeiske rentene påvirker også rentemarkedet her hjemme, og på sikt kan høyere ESB-renter også bidra til å løfte renten som Norges Bank setter.

Risiko for hard nedtur

Eek-Nielsen tror imidlertid ikke dagens tall endrer så mye på de norske renteutsiktene.

– Norges Bank har allerede sett for seg høyere importert prisveksten, så dette er i tråd med det. Men de legger vekt på det og har blitt mer bekymret for den importerte prisveksten, sier han.

Analytikeren tror også at presset på ESB til å heve renten mer aggressivt, slik andre sentralbanker har gjort, øker.

– Hvis ESB strammer til for hardt, risikerer de en for hard nedtur, men det går i hvert fall ikke an å bare la inflasjonen surre videre. Dette blir veldig vanskelig for ESB, men det virker som om de må ta hardt i.

Han påpeker også at ESB har et veldig mye større dilemma enn for eksempel Norges Bank, fordi energiprisene ut til forbrukerne stiger mer, samtidig som de ikke har ikke inntekter fra energisalg som Norge.