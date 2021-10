Strømmen tilbake i Libanon

Etter over 24 timer uten elektrisitet er strømmen tilbake i Libanon søndag ettermiddag, ifølge flere medier.

NTB

Over 24 timer etter at Libanons to største kraftstasjoner al-Zahrani og Deir Ammar ble stengt ned på grunn av drivstoffmangel, er strømmen tilbake i landet, skriver Sky News Arabia.

Det ble opprinnelig varslet at strømbruddet kunne vare i flere dager i hele landet. Men Libanons energiminister bekreftet søndag at sentralbanken har godkjent en søknad om lån tilsvarende 100 millioner dollar til drivstoffimport, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Middelhavslandet står overfor enorme politiske og økonomiske vanskeligheter. Nyhetsbyrået AFP beskriver situasjonen som «en av verdens verste økonomiske kriser siden 1850-tallet».

Det libanesiske pundet har mistet over 90 prosent av sin verdi siden 2019, og ifølge en FN-rapport lever nå over 70 prosent av befolkningen under fattigdomsgrensen.