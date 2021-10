Republikanerne åpner for å heve gjeldstaket i USA

Republikanerne i Kongressen i Washington foreslår en midlertidig løsning som skal sikre at statsapparatets gjeldstak blir hevet fram til desember.

Mitch McConnell ankom Capitol i forbindelsene med heving av gjeldstaket onsdag. Vis mer

Det sier republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell.

Å heve gjeldstaket betyr at det vil være mulig for staten å oppta ny gjeld og betale gjeldsforpliktelser fram til desember.

Kan avverge nedstenging

Bakgrunnen er diskusjonene om det såkalte gjeldstaket i USA, en grense for statsgjelden. Situasjonen har vært politisk fastlåst.

Ettersom USA har underskudd på statsbudsjettet må dette taket heves.

Tidligere har finansminister Janet Yellen advart om at landets gjeld vil nå taket allerede 18. oktober, og at det må heves hvis USA skal fortsette å møte sine forpliktelser.

I praksis er det snakk om et kompromiss som republikanerne nå går med på for å løse opp den fastlåste situasjonen. Forslaget fra republikanerne kan avverge en nedstenging i statsapparatet om to uker.

– Det tvinger seg frem løsninger på dette hver gang, det er et mønster. Det er ingen politikere som virkelig styrer mot avgrunnen selv om man nå begynte å nærme seg fristen, sier DNB Markets-økonom Knut Magnussen.

– For å hindre uro i markedet så var det viktig å få en løsning, men dette er bare å skyve problemet foran seg, sier han.

Seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets. Vis mer

Magnussen sier at det som ligger under er en konflikt mellom Demokratene og Republikanerne.

– Man har hatt et politisk spill rundt gjeldstaket helt tilbake til 2011. Gjentatte ganger når spørsmålet om å heve det dukker opp, så vil ikke det ene eller det andre partiet samarbeide. Nå nærmer det seg mellomvalg og for republikanerne blir det vanskeligere å bruke argumentet om at demokratene bruker for mye penger om de er med på dette.

Midlertidig løsning

McConnells plan vil gjøre det mulig å vedta en hasteforlengelse så fort som mulig. Det vil bare utsette problemet til desember, men gi demokratene tid nok på seg til å forberede en mer langsiktig løsning.

– For å beskytte amerikanerne fra en demokrat-skapt krise helt på tampen, vil vi gjøre det mulig for demokratene å bruke normale prosedyrer for å få gjennom hastevedtak om å heve gjeldstaket, koblet til et bestemt pengebeløp, for å dekke for de nåværende utgiftene til desember, sier McConnell.

Et flertall i Kongressen stemte 1. oktober for et forslag som sikrer finansiering av offentlig sektor frem til 3. desember.

Mandag var president Joe Biden ute og ba kongressen øke gjeldstaket denne uken, ifølge CNBC, for å unngå økonomisk kaos.

Det amerikanske finansdepartementet tar for tiden i bruk såkalte ekstraordinære nødmidler for å betale regningene, etter at de nådde det forrige gjeldstaket i juli.

Ifølge CNBC kan disse kun brukes til rundt midten av oktober.

Reuters har pekt på beregninger fra kredittvurderingsselskapet Moody’s, som viser at USA må betale omtrent fire milliarder dollar i renter innen 15. oktober, 14 milliarder dollar innen 1. november og 49 milliarder dollar innen 15. november.