Myndighetene i Mariupol: Flere tusen innbyggere blir tvangsflyttet til Russland

Innbyggere i Mariupol skal ha blitt fratatt sine ukrainske pass og tvunget over grensen til Russland. Den russiske versjonen er at de er «reddet ut av» den krigsherjede byen.

forrige







fullskjerm neste FELTSENGER: Det som skal være innbyggere fra Mariupol i Ukraina blir plassert i såkalte evakueringssentre i den russiske byen Taganrog. 1 av 5 SERGEY PIVOVAROV / Reuters

Publisert: Oppdatert for mindre enn 1 time siden

Myndighetene i Mariupol skriver om tvangsflyttingen i flere meldinger på den krypterte meldingstjenesten Telegram.

I en uttalelse fra borgermesteren i byen lørdag kveld, hevdes det at tusenvis av innbyggere er deportert den siste uken.

– Ikke bare ødelegger de russiske troppene vårt fredelige Mariupol, de har gått enda lenger og begynt å deportere byens innbyggere. Alle krigsforbrytelser som Russland står bak må bli alvorlig straffet, uttaler borgermester Vadym Bojtsjenko i den aktuelle meldingen.

– INNBYGGERE BLIR DEPORTERT: Mariupol-borgermester Vadym Bojtsjenko avbildet i forbindelse med et videointervju med nyhetsbyrået Reuters tidligere i mars.

Myndigheter: Tatt med til filtreringsleire

Tvangsflyttingen skal ha startet etter at ukrainske styrker trakk seg tilbake fra enkelte deler av byen for å forhindre sivile lidelser. Det oppgis at det var pågående kamper og konstant bombing i de aktuelle bydelene.

Myndighetene i Mariupol skriver i Telegram-meldingene at innbyggerne først blir tatt med til såkalte filtreringsleire, hvor deres ukrainske pass blir konfiskert og mobiltelefonene deres undersøkt.

«De får utstedt en papirlapp som ikke har noen juridisk vekt eller er anerkjent av noe sted i den siviliserte verden», står det i en av meldingene.

UTBOMBET: Dette bidet viser boligblokk i Mariupol som er påført store ødeleggelser i forbindelse med krigshandlingene i byen.

Russisk versjon: Innbyggere reddet ut

I Russland presenteres en annen versjon av det som skjer. Det statskontrollerte nyhetsbyrået Tass skriver at russiske myndigheter har satt opp fire konvoier med 200 busser som skal evakuere innbyggere fra Mariupol.

I en annen melding fra det statskontrollerte nyhetsbyrået, uttaler generaloberst Mikhail Mizintsev at innbyggerne har flyktet og nå blir tilbudt profesjonell medisinsk og psykologisk hjelp.

«EVAKUERT»: Russiske myndigheter hevder de har reddet ut innbyggere fra Mariupol. Her er et bilde fra et evakueringssenter i den russiske byen Taganrog.

– Når de forstår at de er trygge, forteller innbyggerne som er reddet ut av Mariupol åpent om grusomhetene og ydmykelsene mot forsvarsløse eldre mennesker, kvinner og barn, er Mizintsev sitert på i en nyhetsmelding fra statskontrollerte Tass.

Ifølge generalobersten, som er sjefen for Russlands nasjonale forsvarssenter, er det såkalte nynazister i territorielle forsvarsbataljoner i Ukraina som står bak de påståtte overgrepene.

SITERT I NYHETSMELDING: Generaloberst Mikhail Mizintsev påstår at innbyggerne blir utsatt for grusomheter fra nynazister i Mariupol.

– Tvunget over grensen

Tidligere denne uken snakket New York Times med Pyotr Andryuschenko, som er assistenten til borgermesteren i Mariupol.

– Mellom 4000 og 4500 innbyggere har blitt tvunget over grensen til Taganrog, sier Andryuschenko til New York Times, som skriver videre at det ikke er mulig å verifisere tallet som borgermesterens assistent oppgir.

Den russiske byen Taganrog ligger ved Asovhavet, om lag 110 kilometer øst for Mariupol.

– Går gjennom kjellere

New York Times har også snakket med en Mariupol-innbygger, legen Eduard Zarubin (50), som flyktet fra hjembyen sin på onsdag.

– Nå går russerne gjennom kjellere i Mariupol, og hvis de finner mennesker der, så tar de dem med tvang til Taganrog, sier Zarubin, som oppgir at han kjenner til tre familier som er blitt tvangsflyttet.

Bilder som er datert 17. mars fra det som omtales som et evakueringssenter i Taganrog, viser det som blant annet skal være evakuerte innbyggere fra Mariupol.

Innbyggerne fra Mariupol blir plassert i håndballhaller og på skoler. Bilder viser at det er satt ut feltsenger på rad og rekke.

Menneskene på bildene er primært barn og kvinner, samt enkelte eldre menn.