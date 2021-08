Afghanistan har 90 milliarder kroner på bok: – Taliban vil kun ha tilgang til opptil 0,2 prosent

Den afghanske sentralbanken sitter på milliarder, men stort sett alt er plassert i utlandet, skriver sentralbanksjefen på Twitter. Både USA og IMF har tatt grep for at Taliban ikke skal få tilgang til pengene.

STOPPET: Et skip fullastet med amerikanske dollar ble stoppet på vei til Kabul forrige helg, ifølge sentralbanksjefen i Afghanistan. Bildet er en illustrasjon av afghansk valuta fra en tidligere anledning. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 3 timer siden

Taliban tok makten i Afghanistan på noen få dager. Afghanistans økonomiske reserver vil det derimot bli betydelig vanskeligere å få fatt i.

– Jeg har blitt fortalt at Taliban spør sentralbankens ansatte om hvor pengene er. Hvis dette er sant, trenger de sårt en økonom på laget, skriver sentralbanksjef Ajmal Ahmady i en lengre tråd på Twitter.

Sentralbanken i Afghanistan sitter på rundt ti milliarder dollar, ifølge Reuters. Det tilsvarer 90 milliarder kroner, eller rundt halvparten av Afghanistans årlige bruttonasjonalprodukt (BNP), ifølge Verdensbanken.

Problemet for Taliban er at disse verdiene ikke er i Afghanistan, men i hovedsak er plassert i USA.

Stoppet skip med dollar

Ifølge sentralbanksjef Ahmady er rundt syv milliarder dollar av reservene i USA. Hoveddelen av dette er plassert i ulike statsobligasjoner, altså penger som er lånt ut til andre land. En god del av pengene er plassert i Verdensbanken, over én milliard dollar skal være plassert i gull, og mindre mengder i kontanter.

I tillegg skal litt over én milliard dollar være plassert i utenlandske kontoer, og i underkant av én milliard dollar hos Den internasjonale oppgjørsbanken i Sveits, bedre kjent som «Sentralbankenes sentralbank», ifølge Ahmady.

For én uke siden begynte USA å strupe tilgangen, opplyser han. Videre forklarer han at et skip fullastet med amerikanske dollar skulle ankomme forrige søndag, men ble stoppet i siste liten. Siden da har det vært dollar-mangel i Afghanistan, med begrensninger på hvor mye man kan ta ut.

Denne uken gikk amerikanerne også ut og gjorde det offisielt at de fryser alle Afghanistans reserver i USA, ifølge Washington Post.

– Vi kan si at Taliban kun vil ha tilgang til rundt 0,1 til 0,2 prosent av Afghanistans totale internasjonale reserver, skriver Ahmady på Twitter.

IMF struper tilgangen til milliarder

Onsdag kveld ble det også kjent at Det internasjonale pengefondet (IMF) holder igjen penger som tilhører Afghanistan. Neste uke var det planlagt å gi Afghanistan rettigheter til over 400 millioner dollar fra fondet. Disse kan Taliban-styrte Afghanistan nå gå glipp av, skriver Wall Street Journal.

Beløpet utgjorde rundt fire milliarder i norske kroner.

– Det internasjonale pengefondet er som alltid veiledet av synet til det internasjonale samfunnet. Det er for tiden en mangel på klarhet i det internasjonale fellesskapet angående anerkjennelsen av regjeringen i Afghanistan, og som en konsekvens av det vil ikke landet få tilgang til Pengefondets ressurser, skriver en talsperson for IMF i en uttalelse.

IMF stoppet tilgangen til midlene etter press fra USA, skriver Politico.

Selve IMF-hovedkvarteret ligger i Washington, D.C. og USA er fondets største finansielle støttespiller. I tillegg har USA og landets allierte en kontrollerende stemmeandel i IMF-styret, skriver Politico.

– De fattige vil lide

Den tidligere sentralbanksjefen er nå bekymret for mannen i gata i Afghanistan. Når USA fryser tilgangen til dollar, må Taliban innføre tilsvarende begrensninger.

– Valutaen vil svekkes, inflasjonen vil derfor gå opp, og de fattige vil lide idet matprisene øker, skriver Ahmady.

I møte med en slik situasjon har Taliban lagt om strategien, skriver New York Times. Gruppen går nå hardt inn for å vinne internasjonal anerkjennelse.

Taliban-talsmann Zabiullah Mujahid på en pressekonferanse tirsdag Vis mer

Blant «valgløftene» til Taliban er å respektere kvinners rettigheter, garantere pressefriheten og fremmede ambassaders ukrenkelighet, i tillegg til å la afghanere som sloss på vestlige makters side få unnslippe straff.

Taliban går også ut og sier at denne gang vil de ikke være en trygg havn for internasjonale terrorister, slik de var da al-Qaida oppholdt seg i landet sist gang de regjerte.

– Fiendtlighetene er over, og vi vil gjerne leve fredelig, uten interne eller eksterne fiender, sa Taliban-talsmann Zabiullah Mujahid på en pressekonferanse tirsdag, ifølge NYT.