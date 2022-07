SAS-pilotene åpner for å hente hjem strandede reisende

Pilotforeningene i SAS Pilot Group har foreslått overfor SAS å gjøre unntak fra streiken for å hente hjem strandede utenlandsreisende.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Saken oppdateres.

Det skriver Svensk Pilotforening i en pressemelding torsdag, ifølge Aftonbladet.

– Vi kjenner et stort ansvar for våre passasjerer. Vi forstår at det er uunngåelig at våre passasjerer rammes av en streik, men vi piloter er alltid innstilt på å opptre ansvarsfullt, med passasjerenes sikkerhet som høyeste prioritet, sier Martin Lindgren, talsperson for pilotgruppen i pressemeldingen.

Roger Klokset, leder i Norske SAS-flygernes forening (NFS), bekrefter til VG at dette også gjelder piloten i Norge og Danmark.

–Det stemmer at det kommer til å gjøres opp et tiltak. Det gjelder da en rekke chaterdestinansjoner der det ikke er andre muligheter for komme seg hjem, sier han.