En rekke land stenger luftrommene for russiske fly

Danmark, Sverige og en rekke andre europeiske land varsler søndag at de vil stenge luftrommene sine for Russland. Norge følger foreløpig ikke etter, opplyser UD.

Danmarks statsminister Mette Fredriksen (t.v.) og Sveriges statsminister Magdalena Andersson. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Saken oppdateres...

Søndag formiddag melder både Danmark, Sverige, Island, Tyskland og Belgia er blant landene som med kort tids mellomrom har meldt at de vil stenge for russiske fly.

Det danske luftrommet stenges så raskt som mulig for kommersielle så vel som private russiske flygninger, opplyser utenriksminister Jeppe Kofod.

Samtidig sier Sveriges EU-minister, Hans Dahlgren, at de gjør alle nødvendige forberedelser for å kunne realisere tiltaket.

Island melder at stengingen gjøres i solidaritet med Ukraina.

– Når vi ser alle disse tiltakene som blir innført, så er vi i løpende samtaler med våre nordiske og europeiske naboer. På dette området vil vi komme tilbake med en norsk vurdering relativt raskt, sier Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt søndag formiddag.

Også tyskerne stenger sitt luftrom for Russland fra klokken 15.00 norsk tid, med tre måneder varighet, melder DPA.

Kort tid etter den tyske meldingen, varslet også Belgia at de stenger sitt luftrom for Russland, ifølge AFP.

– Harde konsekvenser

Danmarks utenriksminister Kofod vil dessuten jobbe for en felles europeisk innsats, når han senere søndag møter de øvrige europeiske utenriksministrene, forteller han til danske DR.

– Dette skal ha så harde konsekvenser at Putin og hans maktbase faller sammen, sier Kofod videre.

Det skal fortsatt gjenstå noen juridiske vurderinger på danskenes side, men Kofod venter at stengingen vil skje i løpet av dagen søndag.

Den danske utenriksministeren sier de har midlene til å håndheve forbudet, dersom det skulle skje at et russisk fly beveger seg inn i det danske luftrommet.

Han har ikke utdypet overfor DR hva det betyr.

Danmarks utenriksminister Jeppe Kofod bekrefter at de sperrer luftrommet sitt for russiske flygninger. Vis mer

Mener skarpe tiltak er nødvendig

Sveriges EU-minister Dahlgren sier at å stenge luftrommet er et naturlig tiltak.

– Det er nå helt nødvendig å gå videre med flere skarpe tiltak for å isolere Russland. Et slikt tiltak er å stenge svensk luftrom og europeisk luftrom for russiske fly, sier Dahlgren til Sveriges Radio.

Dahlgren sier det må skje så rask som overhodet mulig.

– Best og raskest er om vi kan få en felles beslutning i EU om dette. Derfor kommer vi fra svensk side å drive på for et sånt flystopp på ekstramøtet med utenriksministrene i EU senere i dag, sier han.

Sveriges EU-minister Hans Dahlgren sammen med statsminister Magdalena Andersson. Vis mer

Kommer norsk vurdering

Samtidig som Huitfeldt opplyser til VG at de vil komme tilbake med en vurdering, opplyser pressevakt Wera Helstrøm i utenriksdepartementet til Dagbladet at Norge inntil videre ikke vil stenge russerne ute av sitt luftrom.

– Norge vil slutte seg til EUs omfattende sanksjonspakke mot Russland. Sperring av luftrom for russiske fly er inntil videre ikke en del av EU-sanksjonene, selv om noen europeiske land på egenhånd har gått til dette skrittet, sier Helstrøm til avisen.

Nylig har også Finland og Tyskland meldt at de forbereder seg på å stenge luftrommene sine for russiske flygninger.

Fra før har Estland, Latvia, Litauen, Slovenia, Storbritannia, Polen, Tsjekkia, Bulgaria og Romania stengt sine luftrom for Russland.

Tilsvarende har Russland stengt sitt luftrom for de ovennevnte landene.