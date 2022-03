I Moskva må en stupende rubelkurs oppdateres. Økonomien kan stå foran kollaps. Vis mer

Demokratienes økonomiske atombomber

Demokratiene er ikke så impotente som Putin må ha trodd. For vestens våpen er penger. Og du verden som det nå struper russisk økonomi.

Sindre Heyerdahl Kommentator

Krigshistorien er pepret med eksempler på pengenes betydning. En leiehær eller en gullbeholdning har vippet mang et slag.

Nå er verden desto mer sammenvevd. Handelsforbindelsene er utallige. Båndene er tette. Pengenes potensielle makt i en storkrig har aldri vært større. Verdenskriger og tidligere kalde kriger kan ikke måle seg.

Og selv om Vladimir Putin sterkt har skadet russisk vekst i årevis, så har råvareinntektene vært enorme. En mygg innen det meste er samtidig en råvarestormakt. Samlet gjør det økonomien til verdens ellevte største.

Dette er altså ikke Nord-Korea. Russlands økonomiske fallhøyde er en helt annen enn den andre tungt sanksjonerte pariastater tidligere har opplevd.

Samtidig er penger demokratienes fremste våpen. De vestlige børsene anført av USA dominerer. Hegemoniet over finansmarkedene og valutahandelen er enorm. Selv Kinas renminbi er stadig en pygme i forhold.

Og nå er vestens økonomiske muskler flekset. Tempoet og omfanget av straffetiltak etter Russlands overfall på Ukraina har vi aldri sett maken til. Det får Vladimir Putin og hans lakeier nå løpende påminnelser om. Nærmest minutt for minutt.

Sanksjoner vedtas i ekspressfart i Europa, Nord-Amerika, Japan og en rekke av verdens tilknyttede demokratier. Russernes skrikende behov for avansert vestlig teknologi kappes av. Putin og den styrtrike kretsen får frosset yachter og bankkonti. Luftrom stenges. Frankrike erklærer «total økonomisk og finansiell krig».

Og det er ikke bare statene. Private selskaper kjenner sin besøkelsestid. Løpende hagler meldingene om bedrifter som kutter investeringer, handel og frakt med kjempelandet i øst. I alt fra energigiganter som Shell, BP og Equinor, til containerkjemper som Hapag Lloyd og Mærsk. Selv mye russisk oljeeksport stoppes.

Det er neppe alt som holder Putin like søvnløs. At KLP, Oljefondet og Storebrand ekskluderer og fryser russiske investeringer, eller at Vinmonopolet hiver ut all russisk vodka, er sterkt symbolsk. Likevel er det nok innenfor hva 69-åringen regnet med da han planla overfallet på Ukraina.

Putin er da også godt vant til spillet. I årevis har han turet frem med gift og angrep internt og eksternt. Makten er befestet også under vestlige sanksjoner. I en verden der diktaturet Kinas makt øker. Der demokratiene er blitt færre, og der en demagog kan gjeninnta Det hvite hus om tre år.

Men styrken i demokratienes pengemakt denne gang må overraske selv kleptokraten i Kreml. Raseriet over Putins overfall vedvarer. Vesten er mer samlet enn på årtier. Snøballen av sanksjoner ruller videre. I et tempo få kunne fantasere om for en liten uke siden.

Noen tiltak er dessuten nesten som økonomiske atombomber å regne. Frysingen av den russiske sentralbankens reserver i euro, dollar, pund og yen barberer Putins operative krigskasse. Det halve oljefondet som skulle bidra til å støttekjøpe og stabilisere rubelen etter invasjonen er amputert.

Den kommende utkastelsen av det store flertallet russiske banker fra betalingssystemet Swift bør også slite på Putins psyke. Så fort en bank ikke kan overføre eller motta penger fra andre banker, kan betalingsevnen stå i fare. Og en finanskrise rykker nærmere.

Allerede er sammenbruddet i russisk økonomi langt fremskredent. Russiske aksjer nær krakket sist uke. Det er stadig uklart når Moskva-børsen vil åpne igjen. Når det skjer, vil trolig aksjene stupe videre.

Den russiske valutaen spretter samtidig opp og ned som en jojo. Rubelen har stupt titalls prosent siden invasjonen. Pensjoner og sparemidler er i hardt vær. Et Russland med enorme importbehov vil samtidig se prisene skyte i taket. På de varene som i det hele tatt fortsatt ankommer landet.

Som et svar på prisgaloppen og rubelraset er den russiske styringsrenten alt hevet fra 9,5 til 20 prosent. Det er slikt som skjer i land som faller sammen. Det blir som om Norges Bank skulle tatt 42 normale rentehevinger i et jafs. For folks og bedrifters lån er det selvsagt ødeleggende.

I hvor stor grad vil Russlands økonomi strupes helt? Mye er usikkert. Det som skjer, er i stor grad upløyet mark. Europas avhengighet av russisk gass er selvsagt også en akilleshæl. Det umettelige kontinentale energibehovet vil i alle fall på kort sikt dempe sanksjonenes effekt. Og samtidig også hemme veksten i vest, slik jeg skrev om søndag.

Og for Putin kan den nye østlige bestevennen begrense det økonomiske fallet. Samtidig er diktator Xi av Kina øyensynlig alt ambivalent til invasjonen. Dersom kinesiske bedrifter demper sanksjonenes effektivitet, kan også eksportavhengige Kina se vestens pengestraff på nært hold.

Om isolasjonen av Russland utraderer støtten til Putin, skal en heller ikke ta for gitt. Noen er sikkert oppildnet i kampen mot tyrannen. Men det er ikke sikkert alle russere oppfatter at det er krigsmaskinen og regimet demokratiene vil til livs.

Ingen bør likevel glemme bunnlinjen. Ukraina er offeret nå. Også økonomisk skyter Putins styrker i stykker landet. Da må aggressoren straffes. På under en uke har Russland blitt markant fattigere. Demokratienes økonomiske straff kan krympe økonomien med et tosifret antall prosent i år.

Det bør også tjene til skrekk og advarsel. For krigshissende statsledere verden over. De fleste økonomiske bombene er det en koalisjon ledet av USA og EU som rår over. Demokratiene er ikke så impotente som mange ville ha det til.

Forhåpentlig har den oppfriskede påminnelsen nådd frem til demokratiets fiender. Forhåpentlig bidrar det til å holde verdens diktatorer litt mer i tøylene. En brutal utenrikspolitikk utøves på aggressorenes regning og risiko.

Mye har endret seg på en uke. Putins overfall på Ukraina er skamløst og grusomt. Lidelsene fortsetter. Samtidig er et håp tent. Først og fremst takket være ukrainernes ukuelige pågangsmot. Men demokratienes pengemakt spiller en viktig annenfiolin.

