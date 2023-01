Sveits’ sentralbank varsler rekordtap

Den sveitsiske sentralbanken varsler et tap på 132 milliarder sveitsiske franc, tilsvarende over 1.400 milliarder kroner, i 2022.

Den sveitsiske sentralbanken i Bern.

Den sveitsiske stat kan ikke vente utbytte fra sentralbanken i år etter at Swiss National Bank (SNB) ender med rekordtap i 2022.

Ifølge CNBC tilsvarer tapet 18 prosent av landets anslåtte bruttonasjonalprodukt, som er på rundt 8.000 milliarder kroner.

Største delen av tapet kommer av utenlandske valutaposisjoner, som ga sentralbanken et tap på 131 milliarder sveitsiske franc. Dette er ifølge Bloomberg en del av en langvarig strategi for å svekke francen.

Både det globale aksjemarkedet og obligasjonsmarkedet falt i fjor etter at sentralbanker verden over hevet renten for å bekjempe inflasjonen.

Betaler ikke utbytte

Tapet innebærer en stor økning fra det forrige rekordtapet som var i 2015. Da lå tapet på 23 milliarder franc. I 2021 endte sentralbanken med et overskudd på 26 milliarder franc.

For den børsnoterte sentralbanken fører fjorårets rekordtap til at det ikke vil utbetales utbytte til hverken staten eller til noen av landets 26 kantoner . Det vil tvinge mange av kantonene til å justere sine utgiftsplaner.

Det har kun skjedd én gang tidligere siden sentralbanken ble etablert i 1906.

I 2021 utbetalte sentralbanken seks milliarder franc i utbytte, tilsvarende 64,4 milliarder norske kroner.

Utbetalinger til aksjonærer vil også påvirkes av tapet, melder banken.

Endrer ikke pengepolitikk

Bloomberg påpeker hvordan tapet for den sveitsiske sentralbanken er et prakteksempel på hvordan det globale miljøet med stigende renter har endret det økonomiske bakteppet for sentralbanker.

Økonom Karsten Junius ved J. Safra Sarasin, mener likevel at sentralbanken ikke kommer til å endre pengepolitikken. Det melder Reuters.

«SNBs kolossale tap vil ikke endre pengepolitikken i det hele tatt,» sier Junius. Og videre:

«Det gode omdømmet til SNB bidrar til at det ikke trenger å endre noe.»

Sentralbanken publiserer det fullstendige årsregnskapet for 2022 6. mars.