Twitter auksjonerer bort kontorutstyr etter jobbkutt

Musk sparket halve staben - nå ligger Twitters kontorutstyr ute på auksjon.

En statue av Twitter-fuglen fra Twitters hovedkvarter i San Francisco ble solgt for over 300.000 kroner.

Twitter selger unna kontorinventar til høystbydende. Dersom du drømmer om å få kloa i utstyr brukt av Twitter-ansatte kan du slå til på auksjonen som er organisert av selskapet Heritage Global Partners.

631 objekter ble lagt ut for salg i online-auksjonen, skriver Bloomberg.

Det var mulig å kapre seg en neonfarget elektrisk Twitter-logo til 35.500 dollar, ifølge Daily Beast. Det tilsvarer rundt 350.000 norske kroner.

På listen over de mest ettertraktede eiendelene fant du også en statue av tegnet «@». Prisen begynte på 25 dollar, men klatret siden til 13.000 dollar mot slutten av auksjonen, ifølge nettstedet.

En statue av den blå Twitter-fuglen var blant salgsvinnerne, med bud opptil 100.000 dollar, skriver Bloomberg.

Den 27-timer lange auksjonen begynner å gå mot slutten, men det er fremdeles mulig å blant annet sikre seg designermøbler og flatskjermer fra Twitter-hovedkvarteret i San Francisco.

Hvis du er rask så kan du sikre deg disse Twitter-stolene for 1.500 dollar.

Sparket halvparten

– Salget har ingenting med selskapets finansielle posisjon å gjøre, sa en representant for Heritage Global Partners til Fortune magazine sist måned.

Elon Musk kjøpte Twitter for 44 milliarder dollar i fjor. Siden har han gjort grep for å redusere kostnadene i selskapet. Blant annet sparket han over halve staben på 7500 personer.

Twitter-sjefen har også kvittet seg med selskapets kommunikasjonsavdeling. I Asia har ansatte i Singapore blitt bedt om å pakke ut av kontoret og jobbe hjemmefra, og i San Francisco har Twitter blitt saksøkt for manglende innbetaling av leie.

I slutten av desember varslet Elon Musk at han vil gå av som Twitter-sjef etter en avstemning blant plattformens brukere.

– Jeg trekker meg som administrerende direktør så snart jeg finner noen som er dum nok til å ta jobben! Etter det skal jeg bare lede programvare- og serverteamene, skrev Elon Musk på sin Twitter-konto.