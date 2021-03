Tyrkiske lira stuper etter Erdogan sparket sentralbanksjef

Den tyrkiske valutaen stuper etter at president Recep Tayyip Erdogan sparket landets markedsvennlige sentralbanksjef.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sparket landets markedsvennlige sentralbanksjef før helgen. Mandag svekket den tyrkiske valutaen seg kraftig. Vis mer byoutline Turkish Presidency via AP / NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Sent fredag kveld ble det kjent at Naci Agba ble avskjediget. Det skjedde mindre enn fire måneder etter at han ble tilsatt.

Naci Agbal forsøkte å få bukt med landets høye inflasjon ved å sette opp styringsrenten. Dagen før han ble sparket satte den tyrkiske sentralbanken opp renten med 200 basispunkter, til 19 prosent.

Nyheten om avskjedigelsen har natt til mandag ført til store bevegelser i valutamarkedet. På det verste hadde tyrkisk lira svekket seg hele 17 prosent. På morgenkvisten koster én dollar 8,09 lira, en svekkelse fra 7,22 lire da handelen sluttet fredag.

Presidentordren fredag ga ingen forklaring på avskjedigelsen, men Erdogan har flere ganger tatt til orde for at det er viktig å ha lav rente. Det ble samtidig kjent at Sahap Kavcioglu overtar som sentralbanksjef.

Les på E24+ Norge hjalp Sovjet med å lage stillegående ubåter: – Saken har paralleller til Bergen Engines-salget

Analytiker: Optimismen er ødelagt

Det har vært mye optimisme rundt den tyrkiske økonomien etter at Agbal kom inn. Den sparkede sentralbanksjefen har forsøkt å gjenopprette sentralbankens kredibilitet gjennom å øke rentene for å redusere inflasjonen.

Dette har ført til at liren hittil i år har vært den valutaen i verden som har gjort det best.

– Optimismen var basert på CBRT (Tyrkias sentralbank red.anm.) fikk lov til å holde renten høyt en periode, og etter sist torsdag så det veldig oppløftende ut, sier Henrik Gullberg i Coex Partners til Bloomberg.

Gullberg har tidligere anslått at liren kunne komme under 6,90 mot dollar.

– Det er ødelagt nå, det vil være vanskelig å finne de som er bull lira, fortsetter han.

Bull og bear er ofte brukte uttrykk for å forklare utviklingen i markedet. Bull er da en forklaring på oppgang, mens bear er det motsatte.

Les på E24+ Nå shopper amerikanske kunder «live» på Bryggen i Bergen

– Kapitalkontroll ser mest sannsynlig ut

Strateg for fremvoksende markeder i SEB Research, Per Hammarlund, mener nå tyrkiske myndigheter har to valg, ifølge Reuters.

– Enten forplikter de seg til å bruke renter for å stabilisere markedene, eller pålegger markedet kapitalkontroll, sier Hammarlund, ifølge Reuters.

Kapitalkontroll innebærer at et lands myndigheter begrenser strømmen av utenlandsk valuta inn og ut av økonomien.

– Gitt den stadig mer autoritære tilnærmingen president Erdogan har tatt, ser kapitalkontroll ut til å være det mest sannsynlige valget, fortsatte han.

Les også Oljekjempe deler ut 640 mrd. tross nær halvert resultat

Tokyo-børsen faller etter sentralbankbeskjed

Det er ikke bare i Tyrkia markedene preges av en sentralbanks beslutning mandag morgen. I Japan faller Tokyo-børsen kraftig etter at sentralbanken i landet fredag overrasket de fleste med å stoppe verdipapirkjøp på Nikkei 225-indeksen etter et tiår. Nyheten bidro til nedgang fredag, en utvikling som fortsetter mandag.

Ellers i Asia peker de kinesiske børsene seg ut med markant oppgang, mens det ellers på kontinentet stort sett er mindre bevegelser.

Slik er utviklingen på de asiatiske børsene ved femtiden:

Nikkei 225 i Tokyo faller 1,92 prosent

Kospi i Seoul er opp 0,06 prosent

Hang Seng i Hongkong er ned 0,17 prosent

Shanghai Composite stiger 0,9 prosent

FTSE Straits Times i Singapore er opp 0,39 prosent

ASX 200 i Sydney stiger 0,56 prosent

Publisert: Publisert: 22. mars 2021 05:32