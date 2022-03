Hackere stjal krypto for fem milliarder kroner

Det tok seks dager før nettverket oppdaget innbruddet.

Kryptospillet Axie Infinity ble lansert i 2018 og nordmannen Aleksander Leonard Larsen er en av gründerne bak spillet.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Hackere har stjålet rundt 600 millioner dollar, tilsvarende fem milliarder kroner, fra et blokkjede-nettverk knyttet til det populære spillet Axie Infinity.

Innbruddet er et av de største kryptoangrepene noensinne.

Det skriver Bloomberg.

Innbruddet i nettverket skjedde 23. mars, men ble først oppdaget tirsdag 29. mars, ifølge Ronin som driver blokkjede-nettverket som har blitt hacket.

– At ingen legger merke til det på seks dager, skriker at en eller annen struktur bør være på plass for å oppdage ulovlige overføringer, sa Wilfred Daye, leder for kapitalforvaltningsavdelingen i Securitize Inc, til Bloomberg.

Det er en såkalt bro, en programvare som lar folk konvertere tokens (mynter) til tokens som kan brukes på et annet nettverk, som har blitt angrepet.

Hackere tømte Ronin-broen for 173.600 Ether og 25,5 millioner USDC-mynter i to transaksjoner, som til sammen tilsvarer om lag 5 milliarder norske kroner.

Prisen på «Ron», et token brukt på Ronin-blokkjeden, falt rundt 22 prosent etter at angrepet ble avslørt, ifølge Bloomberg.