Nederlandsk selskap: Gazprom kutter gassforsyningen

Russiske Gazprom kommer til å stanse leveransene til det delvis statseide energiselskapet GasTerra i Nederland, opplyser det nederlandske selskapet.

Folk går foran et skilt med Gazprom-logo i St. Petersburg, Russland.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Årsaken er at GasTerra nekter å betale i den russiske valutaen rubler.

– Som svar på GasTerras beslutning har Gazprom erklært at de ikke vil fortsette å levere, med virkning fra 31. mai 2022, sier GasTerra i en uttalelse.

Det statseide russiske selskapet Gazprom har opplyst at de ikke vil levere 2 milliarder kubikkmeter gass fra 31. mai til 30. september, ifølge GasTerra.

Det årlige gassforbruket i Nederland ligger rundt 40 milliarder kubikkmeter.

Ifølge GasTerra vil det ikke bli noen gassmangel, siden selskapet allerede har inngått avtaler med andre leverandører.

Kontrakten med Gazprom utløper 1. oktober.

– Brukes som våpen

For to uker siden varslet Gazprom stans i eksporten av naturgass gjennom rørledningen Jamal-Europa.

Denne rørledningen går fra Russland, gjennom Belarus og Polen og videre til Tyskland.

Bakgrunnen er at den russiske regjeringen har innført sanksjoner mot et stort antall vestlige energiselskaper. Straffetiltakene er et svar på Vestens svært omfattende sanksjoner mot Russland.

Over 30 selskaper i EU, USA og Singapore sies å rammes av sanksjonene.

Tysklands næringsminister Robert Habeck beskylder Russland for å bruke gassleveransene som et våpen. Samtidig sier han at Tyskland er forberedt på situasjonen og at den er mulig å håndtere.

Rørledninger stengt i Ukraina

Også Russlands gassleveranser gjennom Ukraina til EU er kraftig redusert.

Gazprom og ukrainske myndigheter har rettet pekefingre mot hverandre etter at Ukraina varslet at de var nødt til å stenge flere rørledninger som følge av krigen.

De fleste energiselskapene som nå er rammet av russiske sanksjoner, er tilknyttet Gazprom Germania. Dette var tidligere et datterselskap av russiske Gazprom.

I begynnelsen av april kunngjorde imidlertid Habeck at selskapet ble satt under tysk statlig forvaltning.

Gazprom Germania eier flere andre selskaper med sentral betydning for den tyske gassnæringen. Blant disse er leverandøren Wingas og lageroperatøren Astora.