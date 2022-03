Oligark må søke om å bruke penger: – Jeg forstår ikke logikken bak å straffe meg

Den russisk oligarken Mikhail Fridman sier alle bankkortene hans nå er sperret. Han mener sanksjonerte oligarker ikke har noen innflytelse over Putin.

Den russiske oligarken Mikhail Fridman tilbake i 2017.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg vet ikke hvordan jeg skal leve. Jeg vet virkelig ikke.

Det sier Mikhail Fridman til Bloomberg, etter at også Storbritannia satt den russiske oligarken på sin sanksjonsliste denne uken.

I et lengre intervju med Bloomberg forteller han om de praktiske problemene frysing av eiendeler byr på for den London-baserte milliardæren. Fridman mener også de mange oligarkene som nå er fått sanksjoner mot seg ikke har noen innflytelse over president Vladimir Putin.

– Jeg forstår ikke logikken bak å straffe meg. Det generelle synet blant vanlige folk i Vesten er at «Å, de grådige oligarkene kan henvende seg til Putin og be han stoppe.» Hvorfor tror de det?

Les også Britiske sanksjoner: Sikter seg inn på Putins nærmeste

Alle bankkort sperret

EU innførte sanksjoner mot Fridman og hans forretningspartner Petr Aven 28. februar. Storbritannia fulgte opp 15. mars, og frøs eiendelene til Fridman, Aven og en rekke andre oligarker. USA har så langt ikke satt Fridman på sin sanksjonsliste.

Fridman er dermed i den spesielle posisjonen å være oligark og milliardær tilnærmet uten tilgang på kontanter, skriver Bloomberg.

– Hvis de som styrer i EU tror at jeg på grunn av sanksjoner kan henvende meg til Putin og be han stoppe krigen, og at det vil fungere, er jeg redd vi alle er i store problemer, sier Fridman i intervjuet.

Det siste fungerende bankkortet hans ble sperret da britene føyde til Fridman på sin svarteliste.

Fridman forteller at han nå må søke om lisens for å få bruke penger, og britiske myndigheter skal avgjøre om forespørslene er rimelige. Det ser ut til å bety at han får bruke rundt 2500 pund i måneden, eller i underkant av 30.000 kroner, skriver Bloomberg.

Fridman hadde en formue på rundt 14 milliarder dollar før krigen, og har nå rundt 10 milliarder på papiret, ifølge Bloomberg. Han er opprinnelig født i Ukraina, men har vært russisk statsborger store deler av sitt liv.

Les også Oligarker slår tilbake mot sanksjoner: – Vi er sjokkert

Mikhail Fridman med president Vladimir Putin og flere andre under et møte i Kreml i 2005.

Les også Mikhail Fridman: «Krig kan aldri være svaret»

Petr Aven (til høyre) sammen med en annen av de russiske oligarkene, Oleg Deripaska, tilbake i 2016.

Les også Bedrifter ber UD om hjelp: – Vi har leverandør som eies av russisk oligark

Eierskap i Wintershall Dea

Fridman står sammen med Petr Aven bak konglomeratet Alfa Group og er grunnlegger av Alfa Bank, den største ikke-statskontrollerte banken i Russland.

Milliardærenes investeringsselskap Letter One eier 33 prosent av oljeselskapet Wintershall Dea, ifølge Upstream. Oljeselskapet ble til da Fridmans DEA slo seg sammen med Wintershall i 2019. Wintershall Dea er blant de største oljeaktørene på norsk sokkel.

Både Fridman og Aven har trukket seg fra alle styreverv og lederstillinger i selskapene etter at sanksjonene ble innført.