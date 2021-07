Broadway åpner opp: – Trodde aldri vi skulle komme oss tilbake

MANHATTAN (E24): New Yorks milliardindustri har gått på katastrofetap etter 15 måneder med nedstenging. Nå håper de at norgesvennen Bruce Springsteen skal dra inn de første millionene etter gjenåpningen.

LANGE KØER: Det var mange som ventet på å se «The Boss» opptre på Manhattan denne kvelden. Vis mer byoutline Camilla S. Bergland / E24

Alene sørger Broadway for over 100.000 arbeidsplasser og en inntekt til byen på svimlende 15 milliarder dollar.

– Dette er så deilig, sier Edithe Adler mens hun nærmest tripper av glede i køen utenfor St. James Theatre på Manhattan i New York.

Endelig kan hun samle sine to favoritter i ett og samme rom:

Artisten Bruce Springsteen og ektemannen Bruce – som for anledning er ikledd en T-skjorte hvor navnebroren er avbildet.

– Dette skal bli gøy, sier han og gir tommel opp.

ENDELIG: Edithe Adler og ektemannen Bruce gleder seg. 26. juni åpnet Bruce Springsteen Broadway igjen etter 15 måneder med nedtegning. Vis mer byoutline Camilla S. Bergland / E24

I hele 15 måneder har verdenskjente Broadway i New York vært tvunget til å holde stengt – noe som har kostet dem dyrt.

Ifølge Fox Business har Broadway tapt i gjennomsnitt 35 millioner dollar hver eneste uke siden de måtte stenge ned i mars 2020.

I starten av pandemien var New York episenteret for corona i verden, og på det meste døde det flere hundre hver eneste dag.

Byen måtte sette ut store frysecontainere utenfor sykehusene på grunn av plassmangel og lyden av ambulanser som kjørte skytteltrafikk mellom sykehus, eldrehjem og private boliger hørtes konstant i byen.

100.000 arbeidsplasser

E24 har ved flere anledninger skrevet om hvordan pandemien har påvirket økonomien til en av verdens største byer. Mange E24 har snakket med det siste året har fortalt at «alt løser seg når Broadway åpner igjen», når det er snakk om byens økonomiske situasjon.

Kanskje ikke så rart når Broadway sørger for hundre tusen arbeidsplasser og flere milliarder til byens økonomi.

Når scenen nå har åpnet igjen gir det ringvirkninger på arbeidsplasser også i andre sektorer:

Taxisjåførene får mer å gjøre, hotellene kan innlosjere flere turister og spisestedene og byens vannhull fylles ytterligere opp.

43 show klare

Gjennom pandemien har det vært flere spekulasjoner om når Broadway igjen vil åpne dørene.

2021-sesongen så lenge mørk ut. Men med lave smittetall og en høy grad av innbyggere som er vaksinert, kunne Springsteen-showet være først ut. Nå står ytterligere 43 show klare til å åpne dørene innen kort tid, melder New York Times.

– Jeg elsker å gjøre «Springsteen on Broadway», og jeg er glad for å ha blitt spurt om å gjøre en reprise av showet som en del av gjenåpningen av Broadway, uttalte Springsteen da nyheten ble kjent.

KLARE FOR SHOW: Caroline Rejhon og ektemannen Richard. Vis mer byoutline Camilla S. Bergland

Ekteparet Caroline og Richard Rejhon har også tatt seg turen for å få med seg «The Boss» opptre. Richard mistet jobbet under Corona – og mener åpningen symboliserer at livet virker er tilbake til normalen igjen.

– Jeg trodde aldri vi skulle komme oss tilbake, sier han entusiastisk og henviser til hvordan flere spekulerte i om verdensmetropolen ville klare seg gjennom pandemien.

– Dette handler ikke bare om Bruce – det handler om at Broadway og byen er åpen igjen. Jeg kan nesten ikke sette ord på hvor fint dette er.

MÅ VISE VAKSINEKORT: Edithe Adler og ektemannen Bruce på vei dørene. Vis mer byoutline Camilla S. Bergland / E24

Tilbake i køen er ekteparet Adler på vei inn dørene hvor de om kort tid får høre saker som «Born In the USA» og «Born To Run».

– Ha vaksinekortet og billettene deres klare, roper en sikkerhetsvakt til de fremmøtte.

Køen strekker seg nærmest helt rundt kvartalet nå.

Nylig markerte New York, med fyrverkeri, å ha vaksinert 70 prosent av dens innbyggere – og flere arrangementer i byen ønsker at man kan bevise hvorvidt man er vaksinert.

– Jeg syntes det er veldig bra at de er så strenge. Det gjør at vi føler oss trygge, sier Edithe.

En ny start

Men selv om Broadway er strenge på vaksinebevis uteblir mange internasjonale turister. For hvis du trodde at det nå bare var å ta en svipptur til New York for å få med deg et Broadway-show, må du tro om igjen.

USAs president, Joe Biden, har fortsatt strenge innreiserestriksjoner fra flere land – inkludert Norge. Som vanlig norsk turist slipper du ikke inn i USA. Slik har reglene vært siden mars 2020.

Utfordringen er at det tærer på økonomien, som i løpet av et vanlig år – uten pandemi – får besøk av rundt 40 millioner turister. I juni hadde hotellene i storbyen kun en fullbookingsgrad på seksti prosent.

– Jeg vet ikke om vi vil komme tilbake til hvordan det var med en gang – men dette er en start. Det er en ny start, sier Edithe.

