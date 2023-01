IEA spår rekordhøy etterspørsel etter olje i 2023

Fjerningen av coronarestriksjoner i Kina vil bidra til å løfte oljeetterspørselen til et rekordhøyt nivå i år, tror Det internasjonale energibyrået (IEA).

Illustrasjonsfoto av Sleipner A-plattformen i Nordsjøen: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB-Reuters

Høyere økonomisk aktivitet i Kina vil trolig også føre til større etterspørsel i andre asiatiske land, står det i IEAs månedlige oljerapport, som ble lagt fram onsdag.

Endringen i Kina antas å veie tyngre enn andre faktorer som kan dempe forbruket av olje. Blant disse er utsiktene til økonomisk tilbakegang i Europa og USA.

Samtidig bidrar Vestens sanksjoner og pristak på russisk olje til å dempe tilbudet av olje fra Russland.

Samlet sett tror IEA at oljeetterspørselen i 2023 vil ligge på 101,7 millioner fat per dag. Økningen fra i fjor blir i så fall på 1,9 millioner fat per dag.

Utviklingen utover i året er naturlig nok usikker, og IEA beskriver både Russland og Kina som jokere i utsiktene for oljemarkedet i 2023.

I fjorårets siste kvartal bidro mildt vær og lavere aktivitet i industrien til lavere oljeetterspørsel i de rike OECD-landene.

De rekordhøye temperaturene i Europa så langt i vinter har bidratt til å dempe energibehovet her. Over tid er vintrene gradvis blitt mildere og somrene varmere, i takt med den globale oppvarmingen, som blant annet skyldes utslipp av CO2 fra forbrenning av olje og kull.