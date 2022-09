«Dr. Doom» spår rente på nær fem prosent i USA

Den kjente økonomiprofessoren Nouriel Roubini mener den amerikanske sentralbanken ikke vil ha noe annet valg for å nå inflasjonsmålet. Men det er «mission impossible» uten å samtidig sende økonomien fullstendig i grus, ifølge Roubini.

Professor emeritus Nouriel Roubini fotografert under Skagens finanskonferanse i 2020.

Professoren kjent under tilnavnet «Dr. Doom», etter å rettmessig ha forespeilet finanskrisen i 2008, kommer med dystre spådommer om fremtiden for verdensøkonomien i et ferskt Bloomberg-intervju.

Som de fleste andre venter han at den amerikanske sentralbanken vil heve renten med 0,75 prosentpoeng onsdag. Han tror på nye hevinger på 0,50 prosentpoeng også i november og desember, noe som vil bety at renten vil være mellom 4 og 4,25 prosent ved utgangen av året.

Men «Dr. Doom» tror ikke dette vil holde. Sentralbanken vil «trolig ikke ha noe annet valg» enn å sette renten opp ytterligere, nærmere fem prosent, sier Roubini til Bloomberg.

Spår død over «zombie»-institusjoner

Dette vil sende selskaper og nasjonaløkonomier med stor gjeld utfor skrenten, ifølge Roubini.

– Mange zoombie-institusjoner, zoombie-husholdninger, bedrifter, banker, skyggebanker og zombieland kommer til å dø. Så får vi se hvem som svømmer rundt naken, sier Roubini til avisen.

«Zombie» er et begrep brukt om selskaper som tjener akkurat nok penger til å ikke gå konkurs, til tross for manglende evne til å betjene gjeld. De har dermed ingen ekstra kapital til å bidra til vekst.

S&P 500-fall på 40 prosent

Det hele vil sende både den amerikanske, men også verdensøkonomien, ut i det Roubini mener er en «lang og stygg» resesjon. Og den vil trolig vare ut hele 2023, ifølge professoren, som nylig ble emeritus ved Stern School of Business og New York University.

– Selv i en normal resesjon kan S&P 500 falle 30 prosent, sier han til Bloomberg.

Skulle det gå skikkelig ille, som han tror er mer sannsynlig, kan man se fall på inntil 40 prosent i den brede Wall Street-indeksen.

Cash is king

Når verdensøkonomien befinner seg i resesjon, vil det ikke hjelpe at staten pøser inn penger for å få fart på økonomien igjen, ifølge «Dr. Doom».

Det vil bare føre til overoppheting av økonomien og stagflasjonstendenser lik den verdensøkonomien opplevde på 1970-tallet.

Med dette bakteppet, er professorens råd til investorer følgende:

– Du bør ha mindre aksjer og mer kontanter, sier Roubini til Bloomberg.