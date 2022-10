Meta-aksjen raser på Wall Street

På få minutter har børsverdier for over 860 milliarder kroner gått opp i røyk for Meta-aksjonærene.

Slik ser de toneangivende indeksene på Wall Street ut etter en halvtime med handel torsdag:

Dow Jones stiger 0,92 prosent

Nasdaq faller 1,2 prosent

S&P 500 faller 0,25 prosent

Les på E24+ Adrenalinsjokk på børsene

Meta-aksjen kollapser

Onsdag kveld la Facebook-eier Meta frem sine resultater for tredje kvartal. Selskapet omsatte for mer enn ventet, men lønnsomheten er langt under forventingene.

Meta-akjsen raste i forhandelen og var på et tidspunkt ned mer enn 20 prosent.

I det Wall Street åpner er aksjen ned mer enn 23 prosent. I løpet av de første minuttene etter børsåpning gikk børsverdier for 860 milliarder kroner opp i røyk, viser E24s beregninger. Aksjen er ned mer enn 70 prosent hittil i år.

Meta omsatte for 27,7 milliarder dollar i tredje kvartal. Dette er noe høyere enn ventet, men omsetningen har likevel falt fire prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Selskapet sier at de venter at omsetningen i fjerde kvartal vil ligge på rundt 30 milliarder dollar, noe som er lavere enn det analytikerne hadde ventet på forhånd.

Les også USAs økonomi vender tilbake til vekst

Tilbake til vekst

USAs økonomi vokste med 2,6 prosent i tredje kvartal. Det viser foreløpige tall fra det amerikanske Bureau of Economic Analysis. Det er sterkere enn Bloombergs konsensusestimat på 2,4 prosent.

Dette var den gang det andre kvartalet på rad med tilbakegang, og den amerikanske økonomen var dermed i en såkalt teknisk resesjon. Men det er formelt National Bureau of Economic Research (NBER) som fastslår om den amerikanske økonomien er i resesjon, noe de ikke har gjort.

Tung uke for teknologi-kjemper

Tidligere denne uken kom også Microsoft og Google-eier Alphabeat med sine kvartalsrapporter. I etterkant falt begge kraftig på børsen. Ved stengetid tilsvarte verdifallet for de to selskapene totalt rundt 2600 milliarder kroner, ifølge E24s beregninger.

Senere i dag kommer også Apple med sine tall.