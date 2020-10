Walmart fjerner våpen fra hyllene før presidentvalget

Men fortsatt vil kundene få muligheten til å kjøpe pistoler og ammunisjon.

Vis mer byoutline Gene J. Puskar / AP

Publisert: Publisert: 30. oktober 2020 15:43

I innspurten til det amerikanske presidentvalget har varehuskjempen Walmart midlertidig bestemt seg for å fjerne ammunisjon og våpen fra butikkhyllene, skriver en rekke amerikanske medier.

– Vi har sett en viss sivil uro, som vi har gjort ved flere anledninger de siste årene. Som en forhåndsregel rundt sikkerheten til ansatte og kunder har vi fjernet våre våpen og ammunisjon fra salgsgulvet, sier Walmart i en uttalelse til Bloomberg.

Les også Aksjemarkedet priser inn seier til Biden: – Det verste som kan skje er en uavklart situasjon

Demonstrasjoner

Det er ikke satt noen dato for når våpnene kommer tilbake i butikken, ifølge CNN.

– Disse varene vil fremdeles være mulig å kjøpe for kunder, fortsetter varehuskjeden.

Beslutningen kommer etter at det har vært voldelige demonstrasjoner i Philadelphia de siste dagene. Mennesker har tatt til gatene etter to polititjenestemenn i Philadelphia skjøt og drepte en 27 år gammel svart mann mandag.

Mannen, som ikke slapp en kniv han holdt, var bipolar noe politiet skal ha fått beskjed om da de ankom stedet. Familien hans skal ha ringt både politi og helsevesen flere ganger samme dag, ifølge CNN.

Les også Biden med massivt reklameforsprang i innspurten

Kraftig økning i våpensalget

Walmart har også tidligere valgt å fjerne våpen fra butikkhyllene. Senest i sommer ble våpnene satt på lageret etter de voldsomme demonstrasjonene etter drapet på George Floyd.

Våpensalget i USA har økt kraftig siden nyttår. Til og med september anslås det at det er solgt rundt 29 millioner våpen, som er flere enn i hele 2019. Dette ifølge FBIs database for bakgrunnsjekker rundt våpensalg, som anses å være de beste tilgjengelige anslagene for totalt våpensalg i landet, skriver NBC News.