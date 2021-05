AFP: EU enige om å gjenåpne grensene for fullvaksinerte

Nyhetsbyrået AFP viser til kilder som melder at EU har blitt enig om å åpne for fullvaksinerte reisende, også når det gjelder ikke-essensielle reiser.

Vis mer byoutline Fabrizio Bensch / X90145

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Saken oppdateres.

EUs medlemsland ble enige om gjenåpningen onsdag, opplyser kildene.

På et møte i Brussel ble diplomater fra EU-landene også enige om å heve terskelen for hvor mange nye smittede et land kan ha før det regnes som utrygt. Det vil åpne for innreise til EU fra flere steder.

The Guardian viser til nyhetsbyrået PA, og skriver at hvert enkelt medlemsland selv vil kunne bestemme om de vil akseptere vaksinebevis i forbindelse med lettelser av innreiserestriksjoner for ikke-essensielle reiser. En formell avgjørelse skal tas førstkommende fredag, fremgår det.

Det bekreftes av EU-talsperson Ana Ascenção e Silva på Twitter, som skriver at enigheten åpner for innreise fra tredjeland og at det skal etableres «nødmekanismer for å reagere på virusvarianter av interesse eller bekymring».

Les også Ber om at Norge følger EUs reiseforslag: – Legger til rette for trygg gjenåpning

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til NTB at nyheten er i tråd med signalene som i lengre tid har kommet fra EU.

– Det gjenstår nå å ferdigstille ordninger i de enkelte landene med coronasertifikat, slik at man kan dokumentere sin vaksinasjonsstatus ved grensepasseringer i Europa, sier han.

Også i Norge jobbes det for fullt med de tekniske løsningene rundt dette, ifølge Nakstad.

– Politiske myndigheter vil beslutte hvordan det skal brukes, sier han.

Mange uvaksinerte fortsatt uønsket

Coronasertifikatet er tiltenkt som dokumentasjon for at man er vaksinert, er immun etter smitte eller har tatt negativ test. Tidligere er det meldt at et felles sertifikat skal være klart i slutten av juni.

For tiden er unødvendige reiser inn til EU forbudt, med unntak av noen få land som regnes som trygge fordi smittespredningen er lav.

Samtidig er næringslivet i ferd med å åpne i Europa etter hvert som det lettes på restriksjonene. Hoteller og serveringssteder er bekymret for inntektene fra sommerens turistsesong.

Selv med de nye reglene, vil uvaksinerte fra store deler av verden fortsatt ikke kunne reise inn i EU.