Familiedynastiet presidenten vender tilbake til

Pengene har strømmet inn i The Trump Organization mens eieren i fire år har vært verdens mektigste mann. Selv hevder han å ha tapt milliarder på presidentembetet. Når far vender tilbake må konsernet håndtere konsekvensene av hans handlinger.

Donald Trump trer snart ut av Det hvite hus. Da venter konsernet han forlot til fordel for presidentembete. Vis mer byoutline Brynn Anderson / AP / NTB

Han kom rett fra forretningslivet til presidentstolen. Onsdag ettermiddag forlater trolig Donald Trump Det hvite hus til fordel for golfklubben Mar-a-Lago.

Han har tidligere sagt at han ikke har til hensikt å delta på innsettelsen av Joe Biden som USAs 46. president senere på dagen.

Hva Trump da vil foreta seg er uklart, men ryktene har svirret. Kanskje vil han starte et eget sosialt medium eller en ny TV-kanal.

Eiendom og hoteller er hovedbeskjeftigelsen til The Trump Organization. Her er The Trump International Hotel & Tower i Chicago. Vis mer byoutline TANNEN MAURY / EPA

Det eneste som virker sikkert, er at han igjen vil være mer delaktig i familiekonsernet The Trump Organization. Den avtroppende presidenten eier konsernet, og ledet det fra tidlig på 70-tallet og frem til innsettelsen for fire år siden.

Donald Trump har selv uttalt at presidentperioden har kostet ham flere milliarder dollar i tapte inntekter. Sønnene Eric og Donald Jr., som har ledet konsernet under presidentperioden, har på sin side sagt at konsernet har gått glipp av flere store avtaler rundt i verden, ifølge New York Times.

På toppen av det har flere selskaper og banker de siste ukene tatt avstand fra Trump.

16 milliarder

Som sin far, har sønnene vært sparsomme med opplysninger om hvordan driften av det omfattende konsernet har gått under presidentperioden.

Men på bakgrunn av amerikansk lovgivning har Trump årlig vært nødt til å opplyse om inntektene til alle selskaper han har koblinger til. Totalt dreier det seg om over 500 selskaper, som alle eies av presidenten.

Mange av dem bærer også hans navn, som for eksempel de 105 selskapene som i en eller annen form har navnet Trump Marks. Dette er selskaper Trump bruker for lisensavtaler, ifølge New York Times.

Eric (t.v.) og Donald Jr. har ledet familiebedriften mens faren har vært president. Her er de to fotografert utenfor Det hvite hus i forbindelse med Donald Trumps tale under den fjerde dagen av republikanernes landsmøte i august. Vis mer byoutline Evan Vucci / AP / NTB

Etter at 2019-rapporten om Trumps finansielle bindinger ble lagt frem i slutten av juli, har Forbes på bakgrunn av dette og en rekke dokumenter fra banker, lokale myndigheter og flere andre kilder, beregnet at Trumps virksomhet har omsatt for 1,9 milliarder dollar i de tre første årene av presidentperioden.

Det tilsvarer 16 milliarder kroner.

I samme periode anslås det at konsernet satt igjen med 470 millioner dollar, nær fire milliarder kroner, i resultat etter at kostnadene var trukket fra.

New York har fått nok

Etter nesten to måneder med rop om valgfusk og et stjålet valg, kulminerte Donald Trumps presidentperiode i en tale utenfor Det hvite hus 6. januar. Bildene verden skulle få se senere samme kveld skulle sjokkere en hel verden:

Voldelige demonstranter tok seg forbi politisperringer og den vandaliserte kongressbygningen på Capitol Hill.

Fem personer døde og mange ble skadet. I ettertid har politikere fra begge partier blitt stadig mer sjokkert over hva de sto i, og Trump er stilt for riksrett for andre gang.

Trump har med sin tale blitt anklaget for å oppildne til vold. Det var nettopp det New Yorks borgermester Bill de Blasio brukte som argumentasjon da han fortalte at byen kansellerer avtalene de har med The Trump Organization.

Konsernet drifter en rekke turistattraksjoner for byen. Blant disse finner man to skøytebaner og en karusell i Central Park, samt en golfbane i Bronx. Kontraktene har en samlet årlig verdi for konsernet på 17 millioner dollar.

Det er langt fra den eneste forretningsforbindelsen som har tatt avstand til Trump etter hendelsen.

Capitol Hill var fylt av aggressive demonstranter 6. januar. Fem mennesker døde, hvorav en politimann. Vis mer byoutline Leah Millis / Reuters / NTB

Golfboikott

Den amerikanske golftouren PGA har bekreftet at de fratar Trump National Golf Club Bedminster den prestisjefylte golfturneringen PGA Championship 2022, en av fire store majorturneringer på PGA-touren.

Trump-konsernet har hevdet at kanselleringen er et kontraktsbrudd, og har argumentert med at de har «investert mange, mange millioner dollar» i arrangementet, ifølge Financial Times.

Senere har også den skotske golfarrangøren R&A varslet at de ikke vil arrangere noen konkurranser på Trump Turnberry slik situasjonen er nå.

Donald Trump er en ivrig golfspiller. I løpet av presidentperioden har han spilt golf minst 298 ganger, ifølge trumpgolfcount.com. Vis mer byoutline JOSHUA ROBERTS / Reuters / NTB

Gjennom mange år har Trump arrangert flere store golfarrangementer flere steder i verden for å tiltrekke seg oppmerksomhet rundt golfbanene som ligger i tilknytning til konsernets hoteller.

Når golfeliten nå trekker seg unna Trump vil det kunne påvirke disse eiendommene som er blant de mest lønnsomme i konsernet.

Ifølge Forbes anslås det at 86 millioner dollar av Trump-konsernets resultat i perioden 2017–2019 kommer fra golfbaner og klubber. Med unntak av kommersiell eiendom er dette den største bidragsyteren i konsernet.

De to boikottede golfanleggene hadde «golfrelaterte» inntekter på 17,7 millioner dollar (Bedminster) og 27,7 millioner dollar (Turnberry) i 2019, ifølge Trumps årsrapport.

Finansproblemer

Som med golfutfordringene har Trump-konsernet og presidenten selv fått gryende bankproblemer den siste uken.

Storbanken Deutsche Bank, som har vært Trumps viktigste finansieringskilde de siste to tiårene, skal være interessert i å avslutte kundeforholdet, har New York Times tidligere skrevet. Ifølge en kilde av banken skal Trump ha over 2,5 milliarder dollar i gjeld til banken.

I tillegg har New York-banken Signature Bank sagt at de har stengt presidentens personlige bankkonto, hvor det var rundt 5,3 millioner dollar. Banken ba samtidig om at presidenten gikk av. Bankens beslutning var en reaksjon på banksjefenes «misnøye og sjokk» etter stormingen av kongressbygningen, ifølge Washington Post.

På toppen av det hele har nettbutikkaktøren Shopify stengt nettbutikken Trumpstore.com. Her har konsernet solgt effekter med Trump-navnet på.

Utover aktørene som har trukket seg unna avtaler, har flere forsøkt å distansere seg fra Trump gjennom ulike utspill. Flere har varslet at de ikke vil støtte Trump eller andre republikanere som forsøkte å endre valgresultatet, mens andre har fordømt presidentens uttalelser i forkant av hendelsen i Kongressen.

Samtidig som businessverden forsøker å distansere seg fra angrepet på kongressbygningen, har flere selskaper havnet i en delikat situasjon:

De betaler fortsatt flere millioner dollar i leie for kontorbygg til Trump-konsernet.

Hva de vil gjøre med den utfordringen, er fortsatt ikke kjent.

