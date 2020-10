Aldri før har så mange vært så rike: Dollarmilliardærene sitter på 94.860 milliarder i verdier

En ny rapport fra den sveitsiske investeringsbanken UBS og regnskapsselskapet PwC viser at flere dollarmilliardærer har tjent godt under pandemien.

PÅ TOPP: Amazon-grunnlegger Jeff Bezos ligger på verdenstoppen med en formue på 183 milliarder dollar. Vis mer byoutline Joshua Roberts / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 7. oktober 2020 22:07 , Publisert: 7. oktober 2020 21:55

Den ferske rapporten viser at den globale milliardærformuen har klatret til 10.200 milliarder dollar (94.860 milliarder kroner) mellom april og juli i år.

Det er en økning fra 8.000 milliarder dollar fra starten av april, ifølge CNBC.

Mellom 7. april og 31. juli viser rapporten at flere av dollarmilliardærene på tvers av bransjene skal ha sett formuen deres øke opp i doble tall.

Spesielt så man en økning blant dem som jobbet innenfor industri-, teknologi- og helsesektoren.

Her har formuen økt med mellom 36 og 44 prosent blant toppsjefene.

Den nye milliardærformuen på 10.200 milliarder dollar er en økning på 27,5 prosent, målt mot den tidligere rekorden på 8.900 milliarder dollar som ble registrert i slutten av 2017.

– Industribransjen fikk flere fordeler etter at man så en økonomisk oppreising i juli, samtidig som at teknologiselskapene har sett stor oppgang på grunn av høyere etterspørsel under corona, heter det i rapporten.

Les på E24+ Kan man stole på Amazons grønne ambisjoner?

Teknologisektoren jubler

Bakgrunnen for den sterke oppgangen skal være de store hoppene som har skjedd i aksjemarkedet siden coronapandemien brøt ut, spesielt blant teknologi-aksjene.

Mesteparten av markedsverdien i teknologisektoren er gjort opp av Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon og Facebook.

Til sammen er de fem selskapene verdt omkring 7.500 milliarder dollar, om lag 66.500 milliarder kroner.

De største teknologiselskapene er også de selskapene som har lagt bak seg den kraftigste oppgangen mellom april og juli.

Siden nyttårsrakettene smalt har elbilprodusenten Tesla sett en oppgang på over 400 prosent så langt i år, etter et fall i midten av mars.

Les også Historisk ras på Bloomberg-indeks: Elon Musk tapte nesten 150 milliarder kroner på tirsdag

Samtidig har Facebook klatret med over 25 prosent, Microsoft har gått opp 32 prosent, og Amazon-aksjen har sett ett hopp på 71 prosent i løpet av året.

I kvartalsrapporten til Amazon som kom i slutten av juli, kunne selskapet vise til en omsetning på 88,9 milliarder dollar i andre kvartal. Det tilsvarer 805 milliarder norske kroner.

Mot samme kvartal i fjor var omsetningen på 63,4 milliarder dollar, noe som er en økning på 40 prosent.

Amazon venter at omsetningen vokser med mellom 24 og 33 prosent i tredje kvartal, til mellom 87 til 93 milliarder dollar. Det vil si omtrent lik eller bedre omsetning enn sist kvartal.

31 nye dollarmilliardærer

Antall dollarmilliardærer har også nådd en ny høyde. Totalt finnes det 2.189 personer med en milliardformue målt i dollar.

I 2017 var antallet 2.158 på et globalt nivå.

På toppen av formueslisten til Forbes, som viser oversikten over de største dollarmilliardærene i verden, finner man Amazon-grunnlegger Jeff Bezos.

Amazon-sjefen har i skrivende stund en formue på 183 milliarder dollar, som tilsvarer en sum på 1.701,9 milliarder kroner.

Like etter Bezos følger Microsoft-grunnlegger Bill Gates, Facebook-eier Mark Zuckerberg og Tesla-sjefen Elon Musk på topp fem.

På listen finner man også Rema 1000-eier Odd Reitan, som rangeres som nummer 414 på Forbes liste, med en formue på 5,5 milliarder dollar.

Videre på listen finner man også hedgefondsjefen Andreas Halvorsen, laksemilliardæren Gustav Witzøe, Aker-sjefen Kjell Inge Røkke, og boliggiganten Ivar Tollefsen.

Les også:

Les på E24+ Kan man virkelig tro på Amazons grønne ambisjoner?

Les også Viruskrisen rammer landets rikeste: Stordalen har tapt mer enn 10 milliarder