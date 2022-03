Viser fingeren til Roman Abramovitsjs kameraer

CAP D'ANTIBES (E24): Den franske rivieraen har lenge vært et yndet ferieparadis for de russiske oligarkene. Bak en port i en av de mest eksklusive gatene ligger Roman Abramovitsjs enorme palass.

En svartkledd mann stopper motorsykkelen sin rett utenfor luksuseiendommen. Han ser rett inn i et av de mange overvåkningskameraene langs steinmuren. Mannen løfter hendene opp mot kameraet og gir det fingeren.

Eiendommen tilhører den russiske oligarken Roman Abramovitsj – kanskje best kjent som Putin-venn og eier av den engelske fotballklubben Chelsea.

Villaen, Château de la Croë, beskrives som en av de mest unike eiendommene i hele verden av en lokal luksusmegler.

Château de la Croë fotografert i 2010.

– Jeg synes den franske staten burde beslaglegge huset til Putins «jævla venn», Abramovitsj. Så må vi undersøke hvor alle disse pengene han har brukt på å kjøpe denne eiendommen kommer fra, sier mannen på motorsykkelen – italienske Roberto, som ikke ønsker at vi bruker etternavnet hans.

60-åringen kommer fra Cunio i Italia – ikke langt fra den franske grensen.

Hva er en oligark Begrepet «oligarker» oppsto på 90-tallet, og beskriver en sammensatt gruppe med russiske forretningsmenn som har en viss politisk og økonomisk innflytelse i Russland. Mange av dagens oligarker ble nærmest håndplukket ut av Putins gamle vennekrets da han kom til makten. Gamle kontakter ble innsatt som nøkkelpersoner i mange av Russlands statseide selskaper. På grunn av deres tette bånd med Putin har også arvinger av disse oligarkene fått viktige posisjoner, og flere av disse står oppført på EUs sanksjonsliste. Vis mer

Det sørlige Frankrike, spesielt den franske rivieraen, har lenge vært en favoritt blant Russlands rikeste.

Etter at Russland invaderte Ukraina har EU, USA. Frankrike og en rekke andre land innført sanksjoner mot flere oligarker som står Putin nær.

Frankrikes finansminister Bruno Le Maire sa denne uken at de vil føre en «total økonomisk og finansiell krig» mot Russland og at de forbereder en ny runde med økonomiske sanksjoner som blir iverksatt hvis nødvendig.

I Frankrike arbeider myndighetene med å lage en liste over hvilke eiendeler russiske oligarker har i Frankrike. Det inkluderer også luksusbiler og yachter.

– Må skremme dem

Roberto sier han lurer på hvilke penger som er brukt for å kjøpe Château de la Croë.

– Hvor kommer pengene fra?

Vaktene på Abramovitsj sin eiendom, Château de la Croë, følger med på E24 mens fotografen og journalisten beveger seg rundt.

Han mener den franske stat må ta beslag i boligen og åpne dørene for ukrainerne når de kommer:

– Så kan de selge villaen og bruke pengene på å bygge opp Ukraina og gi hjelp til de som er der og som risikerer å dø fordi Putin bomber dem. Vi må legge mer press på dem og skremme dem. Bombingen må slutte.

Roberto beskriver seg selv som en rolig person «som søker å leve i fred med alle mennesker», men at situasjonen i Ukraina har gjort noe med han:

– Når jeg ser nyhetene på TV så reiser hårene seg på armene mine.

Lørdag arrangeres det en samling i Antibes for å markere solidaritet med Ukraina.

Denne plakaten henger i en gate inne i byen Antibes en kort kjøretur unna villaen til Abramovitsj.

Tror russerne vil forsvinne

Rett ved veien som fører inn til de største luksuseiendommen på Cap d'Antibes ligger det lille hotellet Hôtel Beau Site. Ved siden av ligger luksusmeglernes kontorer på rekke og rad.

– Jeg håper at det vil fungere å blokkere pengene deres, sier Natalie Clarion som driver hotellet.

Hun sier de ikke har russere som bor på deres hotell fordi de bare har et lite hotell.

– For fem år siden begynte vi å merke at det ble færre rike russere, ikke bare her, men også i Cannes og andre steder.

– Jeg tror de kommer til å flytte herfra. For 15 år siden hadde vi mange av dem her. Jeg tror de først kom hit for å investere, men nå har de sluttet å komme, fortsetter Clarion.

Hun sier hun selv har sett Abramovitsj i området flere ganger, men at det er flere år siden nå.

Hotellet Hôtel Beau Site i Antibes.

– Putin har ingen venner

Nærmeste nabo til Abramovitsj er Villa Eilenroc, som er en av de berømte villaene på rivieraen. I motsetning til det strenge vaktholdet ved Abramovitsj sin eiendom, er Villa Eilenroc åpen for publikum.

En fransk kvinne, som kun ønsker at vi bruker hennes etternavn Durand, har sammen med mannen besøkt eiendommen.

Kvinnen synes det er vanskelig å svare på hva Frankrike burde gjøre for å sanksjonere oligarkene, men mener beslutningene EU har tatt er gode.

– Det er vanskelig for myndighetene å sanksjonere oligarkene fordi man ikke alltid vet hvem som er den reelle eieren av eiendommene, sier hun.

Den franske kvinnen med etternavn Durand tror det vil bli vanskelig å sanksjonere oligarkene.

– Hva mener du man burde gjøre med eiendommene man vet oligarkene har her?

– Jeg vet ikke, men jeg har ikke lyst til å kjøpe en.

Selv om oligarkene beskrives som Putins venner, mener kvinnen at han i realiteten er ensom:

– Putin har ingen venner, men noen er venner av Putin.