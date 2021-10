Vatikanet tok kontroll over menighet for å gi erstatning til overgrepsofre. Da var pengene allerede skjult i utlandet.

Mens ofrene for seksuelt misbruk fra prester krevde erstatning, sendte den internasjonale katolske menigheten The Legion of Christ milliarder til utenlandske skatteparadis.

Grunnleggeren av Legion of Christ, Marcial Maciel (t.v.), møtte i 2004 Pave Johannes Paul II. Maciel skal ha forgrepet seg på over 60 barn, innrømmet organisasjonen i 2019. Vis mer