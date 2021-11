Bidens pakke for infrastruktur og klimatiltak stemt gjennom i Representantenes hus

En stor del av Joe Bidens Build Back Better-plan ble fredag stemt gjennom i Representantenes hus. Loven vil blant annet styrke det sosiale sikkerhetsnettet.

Lederen for demokratene i Representantenes hus Nancy Pelosi feirer gjennomslaget for Joe Bidens Build Back Better-plan. Fredag ble den stemt gjennom i Representantenes hus. Loven vil blant annet styrke det sosiale sikkerhetsnettet i USA. Foto: J. Scott Applewhite / AP Photo / NTB Vis mer

NTB-AFP

220 representanter stemte for forslaget, mens 213 stemte mot. Loven skal nå videre til behandling i Senatet, hvor alle de 50 demokratiske representantene må støtte forslaget for at det skal gå gjennom. Men senator Joe Manchin (D) fra West Virginia har uttrykt bekymring for loven.

Dermed er det duket for politisk kamp mellom de moderate og progressive kreftene innad i det demokratiske partiet i tiden framover, og det er svært sannsynlig at det vil bli gjort endringer i lovforslaget.

Seier

Likevel er dette en stor seier for president Joe Biden. Han har opplevd synkende popularitet knyttet til bekymring for inflasjon, treghet i forsyningskjedene og en pandemi som ikke slipper taket.

Pakken omfatter 2.100 sider med tekst og inneholder blant mye annet penger til gratis barnehage, subsidier til barnepass, helsetjenester for eldre og annen eldreomsorg, samt tiltak for ren energi og elektriske biler delvis finansiert av økt skatt for rike og selskaper.

I tillegg skal skattevesenet IRS få 80 milliarder dollar i økt budsjett for å kunne ettergå og undersøke manglende skatteinntekter, en ordning som Det hvite hus mener vil hente inn 207 milliarder dollar over det neste tiåret.

Budsjettunderskudd

Bidens opprinnelige forslag var på 3.500 milliarder dollar, men en så stor pakke falt i dårlig smak selv hos partifeller. Krisepakkens størrelse ble senere nedskalert til 1.750 milliarder dollar.

Representanter for begge partier har uttrykt bekymring for hvordan lovforslaget skal finansieres. Kongressens budsjettkontor (CBO), et ikke-politisk føderalt organ, har beregnet at pakken vil øke budsjettunderskuddet med 367 milliarder dollar over det neste tiåret.

Reglene for CBOs analyser gjør at de ikke kan ta med den økte inntjeningen fra skattevesenet, men budsjettkontoret vedgår at hvis man hadde gjort det ville beregningen deres bli redusert til et økt underskudd på 160 milliarder dollar over ti år.

Selv om begge partier har sine forbehold når det kommer til kostnadene, har de begge stilt seg bak kraftige økninger i budsjettunderskuddet tidligere.

I 2017 stemte republikanerne gjennom et skattekutt på 1.900 milliarder dollar, mens demokratene brukte like mye på koronatiltak tidligere i år.