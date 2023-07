Økning i antall piratangrep: – Har væpnede vakter på alle skip

Økende sjørøveri og væpnede ran bekymrer International Maritime Bureau (IMB). Rederieier Herbjørn Hansson forteller om væpnede vakter på sine tankskip.

En pirat på den afrikanske kysten og et gresk frakteskip som har ankret opp i bakgrunnen. Bilde fra tidligere.

I april kunne International Maritime Bureau (IMB), underlagt Det internasjonale handelskammer (ICC), melde om det laveste antallet piratangrep til sjøs siden 1993. Nå er saken en annen.

I deres halvårsrapport skriver organisasjonen bekymret om en økning av piratangrep og væpnede ran i Guineabukta utenfor Vest-Afrika og i Singapore-stredet i Sørøst-Asia.

65 hendelser med sjørøveri og væpnet ran mot skip ble registrert i første halvdel av 2023, en økning fra 58 hendelser fra samme periode i 2022, ifølge rapporten.

Omtrent alle skip mellom Europa og Kina seiler gjennom Singapore-stredet, og rutene forbi Vest-Afrika er også hyppig brukt.

Av de rapporterte hendelsene ble 57 fartøy ombordsteget av piratene, fire ble forsøkt angrepet, to ble kapret og to ble beskutt.

Store skip som passerer gjennom det travle Singapore-stredet er ofte utsatte og angrepet av pirater, ifølge IMB. Organisasjonen har notert en økning på 25 prosent av hendelser i området, og har bedt statene rundt ta grep.

– Gjenoppblomstringen i rapporterte hendelser, inkludert gisselsituasjoner og mannskapsbortføringer i Guineabuktas farvann, er bekymringsfull, skriver IMB-sjef Michael Howlett i rapporten.

– IMB oppfordrer til fortsatt robust regional og internasjonal marin tilstedeværelse, som en avskrekkende faktor for å håndtere disse forbrytelsene, heter det videre.

– Alvorlig utvikling

Rådgiver Simon Prestø-He i beredskapsavdelingen til forsikringsselskapet Norwegian Hull Club.

– Vi har sett en stor økning den siste tiden i Sørøst-Asia, sammen med tendenser til at piratene blir mer voldelige. Vi har observert en økning i saker med gisler og væpnede pirater, sier rådgiver Simon Prestø-He i forsikringsselskapet Norwegian Hull Club og legger til:

– Det er en alvorlig utvikling.

Rådgiver Simon Prestø-He i Norwegian Hull Club (NHC) understreker at forskjellige typer hendelser skjer i ulike områder.

I Sørøst-Asia er det typisk tyverier og væpnede ran, hvor pirater går om bord i skip som seiler eller som gjerne ligger til anker. I Singapore-stredet er det ofte vinningskriminalitet.

Han jobber i beredskapsavdelingen i NHC. Selskapet har flest dekninger på fysiske skader på skipene, men formidler også dekninger for kidnapping av mannskap.

Mer opportunistiske angrep

I Vest-Afrika er piratvirksomhet den største trusselen for sjøfolk, ifølge Prestø-He. En gang iblant kan piratene til og med stikke av med skipene for å stjele lasten om bord. Han har merket en endring i de kriminelles mønster den siste tiden.

– I Vest-Afrika er det i tillegg til vinningskriminalitet et høyt fokus på å kidnappe mannskaper for løsepenger. I dette området har vi sett at piratene blir mer voldelige og mer utholdende i forsøkene sine, sier Prestø-He.

– De siste tre årene har angrepene virket å være mer opportunistiske, fremfor veldig planlagte og strømlinjeformet, som de var før, forteller han.

Det mener han er det flere grunner til, som for eksempel økt tilstedeværelse av internasjonale militære skip, og skifte av kriminell aktivitet mot olje når oljeprisen har vært høy.

I et lengre perspektiv er imidlertid økningen det siste halvåret mindre dramatisk, ifølge rådgiveren.

– Det er mer en stabilisering etter nedgangen de tre siste årene, sier han og legger til:

– Frem til 2020 var det ekstremt stor pirataktivitet i Vest-Afrika sammenlignet med i dag, og veldig mange pirater hadde det som jobb å utføre kidnappinger.

Prestø-He understreker at det er bakenforliggende årsaker til at mennesker driver piratvirksomhet. Interne forhold innad i land er ofte årsak, og strukturene er svært utfordrende. De som er på sjøen er gjerne bare en liten brikke i det større spillet, ifølge ham.

HAR VAKTER PÅ SKIPENE: Herbjørn Hansson i Nordic American Tankers forteller at han har væpnede vakter på alle skip.

Har væpnede vakter på skipene

Herbjørn Hansson, sjef i tankrederiet Nordic American Tankers (NAT), sier han er godt kjent med situasjonen, men at han ikke har hørt om oppblussingen.

– Vi tar alltid alle de nødvendige forholdsreglene for å beskytte mannskap, skip og omgivelsene rundt, sier skipsrederen.

– Vi har væpnede vakter på alle skip, legger han til.

Selskapet hans frakter olje på tankskip rundt om i hele verden. Hansson er gründer, styreleder og daglig leder for rederiet som er notert på New York-børsen.