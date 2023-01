Inflasjonen i USA demper seg til fem prosent: – Raskere enn antatt

Favorittmålet til USAs sentralbank holder seg på et høyt nivå, men fortsetter å dempe seg.

Prisveksten i USA fortsetter å holde seg høy. Bildet er fra innsiden av en Walmart-butikk i USA.

Saken oppdateres.

PCE-inflasjonen PCE-inflasjonenKPI-inflasjon og PCE-inflasjon måler begge prisendringer for forbrukere. PCE-inflasjonen er imidlertid bredere i omfang og tar hensyn til prisendringer i hele produksjonen av økonomien, så vel som endringer i kostnadene til forbrukerne. (personal consumption expenditure) endte på 5,0 prosent i desember målt mot samme måned i 2021, viser ferske tall fra USAs byrå for økonomisk analyse.

Ifølge Bloomberg er det i tråd med hva økonomene ventet på forhånd.

I november var PCE-inflasjonen på 5,5 prosent. Måneden før endte inflasjonen på 6,2 prosent.

PCE-kjerneinflasjonen, som trekker fra mat- og energipriser, endte som ventet på 4,4 prosent.

Tallet er det foretrukne inflasjonsmålet til den amerikanske sentralbanken Federal Reserve, ifølge Bloomberg. Kjerne-PCE er ofte utslagsgivende når sentralbanken setter renten. Det langsiktige inflasjonsmålet i USA er, som i Norge, rundt to prosent.

– Markedet tar nok dette som en god bekreftelse på at inflasjonen avtar raskere enn antatt av den amerikanske sentralbanken, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.

Sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov.

Kraftige rentehopp

Den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve (Fed) følger nøye med på prisutviklingen i landet.

Fed har kommet med kraftige rentehopp på rad og rekke, i et forsøk på å dempe den høye prisveksten. Sentralbanksjef Jerome Powell har vært tydelig på at han vil gjøre det som skal til for å få ned inflasjonen.

Sjefstrateg Anders Johansen i Danske Bank sier man bør feste blikket på utviklingen som har skjedd måned til måned. Han mener det er der også den amerikanske sentralbanken (Federal Reserve eller Fed) retter blikket.

PCE-kjerneinflasjonen steg 0,3 prosent fra november til desember. Måneden før 0,2 prosent og måneden før der igjen 0,3 prosent.

– Dette er «spot on» og kommer ikke til å bety noe for Feds møte i neste uke. Det Fed tenker nå er to ting: inflasjonen går i riktig retning, men er fortsatt relativt høy i forhold til to prosent-målet. Og arbeidsledigheten er lav, på 3,5 prosent, sier Johansen.

Derfor tipper Johansen at sentralbanken setter opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng onsdag til uken.

I midten av desember satt den amerikanske sentralbanken opp renten med 0,5 prosentpoeng, etter å ha hevet renten 0,75 prosentpoeng fire ganger på rad.

Fed hevet renten til 4,25–4,50 prosent – det høyeste siden finanskrisen i 2008. Samtidig så Fed-medlemmene for seg en høyere rentetopp på 5,1 prosent i slutten av neste år, mot tidligere 4,6 prosent.

Gonsholt Hov sier at markedet tror renten skal opp mot fem prosent i USA, før toppen er nådd - deretter er markedet innstilt på to rentekutt allerede i høst.

– Dette er stikk motsatt av hva Fed har guidet mot, som heller har varslet en videre rentetopp ved utgangen av dette året i det øvre intervallet 5,25 prosent, sier Hov.