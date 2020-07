Usikkerheten skaper gullrush: – Det eneste som føles trygt

Gullprisen stiger til nye rekordhøyder idet usikkerhet rundt coronaviruset og forverring av forholdet mellom Kina og USA skremmer investorer på jakt etter sikre investeringer. Det kan også ramme norske kroner.

POLITISK SPENNING: Forholdet mellom Kina og USA har kjølnet ytterligere. Usikkerheten rundt verdens to største økonomier fører til ny prisrekord på gull. Bildet er fra en gullbutikk i Thailand. Vis mer RUNGROJ YONGRIT / EPA

28. juli 2020

Mandag steg gullprisen til ny rekord på 1.944,5 dollar per unse (31 gram), og slo dermed den tidligere rekorden fra 2011 med over 20 dollar. Tirsdag stiger prisen videre, etter en oppgang på over 100 dollar per unse den siste uken.

Spotprisen på gull var i løpet av natten helt oppe i 1.980 dollar, før den avtok noe til 1.945 dollar, skriver Reuters.

– Investorene er på jakt etter noe å putte pengene i, og i en situasjon hvor det er mye usikkerhet fremover, kan gull være en grei investering. For noen er gull nå det eneste alternativet som føles trygt over tid, sier Handelsbanken-økonom Halfdan Grangård til E24.

Fredag beordret Kina USA til å stenge sitt konsulat i Chengdu, som svar på USAs nedstengning av det kinesiske konsulatet i Houston. Dermed øker spenningene igjen mellom verdens to største økonomier.

Det kommer i tillegg til bekymringene rundt coronaviruset, som fortsetter å spre seg i USA og har tatt livet av 147.000 amerikanere.

Handelsbanken-økonom Halfdan Grangård. Vis mer Cicilie S. Andersen

Dominerende sentralbanker

Sentralbankene i USA (Fed), EU og Storbritannia har lansert gigantiske støttekjøpsprogram for å stimulere økonomien og sikre at rentene holdes lave. Det gir både rekordlave statsrenter og negativ realavkastning på kort sikt, og frykt for inflasjon på lengre sikt.

– Når sentralbankene kjøper det som er av rentepapirer, kan det gi uvanlige utslag. Tidligere ville mange søkt til statsobligasjoner som en trygg havn, men med så lave renter, er det nok mange som ser etter alternativer, sier Grangård.

– Gull er også foretrukket hvis du frykter at sentralbankenes pengetrykking fører til inflasjon på lang sikt, tilføyer han.

Internasjonalt blir fenomenet der investorene mangler attraktive investeringsmuligheter kalt TINA (There Is No Alternative).

Med statsrenter rundt null eller i minus, og ikke noe å tjene på cash, mener Caxton-analytiker Michael Brown at det for øyeblikket bare er ett reelt alternativ for dem som søker både sikkerhet og en anstendig avkastning,

– TINA-teorien er den siste faktoren som ligger bak akselereringen av prisen på edle metaller til nye høyder, sier han til Marketwatch.

Påvirkes av dollarkursen

Usikkerheten rundt den økonomiske utviklingen i USA, spesielt med hensyn til coronaviruset, har også satt sitt preg på dollarkursen.

I og med at gullprisen måles i dollar, vil en svakere dollar alt annet like føre til høyere nominell gullpris. Dollarsvekkelsen har tiltatt den siste tiden og gir mandag den svakeste dollaren på nær to år mot euro på 1,17.

Svekkelsen knytter seg trolig også til denne ukens rentemøte i Fed. Det ventes at renten holdes uendret nær null prosent, men det kan komme signaler om ny strategi eller kraftigere støttetiltak. De fleste tror Fed vil se at risikoen for den amerikanske økonomien er på nedsiden. Det kan også bidra til enda høyere gullpriser fremover.

Tror gull kan stige til over 2.000 dollar

Flere analytikere tror gullprisen kan overstige 2.000 dollar for første gang i tiden som kommer. Utviklingen i gullprisen sammenlignes med tiden etter finanskrisen, da prisen virkelig skjøt fart.

I denne perioden (fra slutten av 2008 til 2011) kjøpte Fed gjeld for 2.300 milliarder dollar. Bare siden mars har i år har Fed kjøpt rundt 1.700 milliarder dollar i statsgjeld, og kjøpene fortsetter på rundt 80 milliarder dollar i måneden, ifølge Bloomberg.

– Sterk oppgang er uunngåelig idet vi går inn i en periode som ligner tiden etter finanskrisen, da gullprisene steg til nye rekorder som resultat av enorme mengder Fed-penger som ble pumpet inn i det finansielle systemet, sier Gavin Wendt, analytiker i MineLife, til Bloomberg.

Han er blant dem som tror gullprisen vil fortsette til 2.000 dollar og videre oppover i løpet av de nærmeste ukene.

Bank of America er ifølge Bloomberg blant de meste optimistiske med et estimat på 3.000 dollar for gull i løpet av de neste 18 månedene.

Usikkerheten kan ramme norske kroner

Usikkerheten som ligger bak gullrushet, kan være dårlig nytt for kronekursen. Selv om kronen har den sterkeste utviklingen blant G10-landenes valutaer de siste tre månedene, er risikofrykt tradisjonelt en faktor som svekker kronen.

Siden corona-nedstengningen i midten av mars da kronen falt til ny rekordbunn på over 12 kroner for en dollar, har kronen styrket seg 23 prosent til dagens kurs på 9,13.

Morten Lund i Nordea Markets tror markedet har blitt litt for optimistisk. Han frykter at en ny virusbølge og geopolitisk spenning kan ramme risikosentimentet, samtidig som lavere kronelikviditet i sommerperioden kan gjøre kronen mer utsatt for svingninger i oljeprisen. Han er derfor noe mer positiv til den svenske kronen enn den norske.

– Jeg venter en form for korreksjon, sier han til Bloomberg.