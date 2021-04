Forurensningshopp etter Suez-stopp

Etter at «Ever Given» skapte propp i Suezkanalen i mars, skjøt forurensningen i været. Opphopningen av svoveldioksid kan sees på satellittbilder, skriver BBC tirsdag.

PROPP: Over 350 frakteskip ble forsinket da «Ever Given» blokkerte Suezkanalen i seks dager. Vis mer byoutline MAXAR TECHNOLOGIES

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Det var 23. mars lasteskipet «Ever Given» kjørte seg fast i kanalen i Egypt og ble sittende fast og blokkere kanalen i seks dager. Frem til det ble dratt løs 29. mars forårsaket det forsinkelser for over 350 fartøy som kostet anslagsvis 3,4 milliarder kroner per time.

Ifølge BBC førte trafikkorken også til et hopp i konsentrasjonen av svoveldioksid (SO2) i luften på Middelhav-siden av kanalen på fem ganger over normalen. Denne kunne sees fra verdensrommet, og er foreviget av EUs Senteniel-5P-satellitt.

Se bildene av «Ever Givens» trafikkork:

forrige













fullskjerm neste FRI: «Ever Given» etter at det kom seg fri 29. mars. 1 av 6 byoutline MAXAR TECHNOLOGIES

Svoveldioksid er et biprodukt av forbrenning av brenseloljen i skipsmotorene. Selv om de fleste av fartøyene ikke gikk på maskin, gikk skipene på det BBC omtaler som «hotell-modus» med hjelpeaggregater.

– Når skip beveger seg, når de kjører i marsjfart, slipper de ut mer svoveldioksid enn når de bare er i hotell-modus. Men det er det faktum at vi har så mange skip samlet sammen, eller parkert, som gjør at vi ser dette på Senteniel-5Ps satellittdata, sier doktor Maryam Pourshamsi ved Airbus Defence and Space til BBC.

Konsentrasjonen løste seg opp etter at normal trafikk i kanalen kom i gang igjen.

Svoveldioksid i atmosfæren utgjør ifølge Store norske leksikon et betydelig miljøproblem og er en vesentlig årsak til sur nedbør.

Ifølge BBC har shippingindustrien forpliktet seg til å redusere utslippene av drivhusgasser med 50 prosent fra 2008-nivå innen 2050.

Les også Fikk feilaktig skylden for skipskaos i Suezkanalen: – Jeg ble sjokkert

Publisert: Publisert: 13. april 2021 22:46