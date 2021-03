23 «norske» skip står fast i Suezkanalen: - Bekymringsfullt

Bergingsarbeidet i Suezkanalen ser ut til å vare lenger enn antatt. Det kan bli dyrt for de involverte, forteller eksperter.

Blokaden i Egypt vedvarer. Nå frykter eksperter en langvarig handelstopp. Vis mer byoutline Suez Canal Authority

Arbeidet med å få skipet løst vil pågå minst frem til onsdag neste uke, opplyser kilder kjent med bergingsoperasjonen til Bloomberg fredag morgen.

Samtidig rapporteres det at flaskehalsen i Suezkanalen forsinker handel verdt nærmere 3,4 milliarder kroner i timen for containertrafikken alene.

– Særegen situasjon

Administrerende direktør i Rederiforbundet, Harald Solberg, kan nå fortelle at det er 23 norskeide skip som står fast i «trafikkork» i kanalen.

– Det virker som dette blir mer og mer fastlåst, det er bekymringsfullt. Vi må håpe det kommer høyvann i helgen eller annen form for hjelp, forteller han og kaller situasjonen «helt særegen».

Solberg mener skip som har muligheten «definitivt» vurderer å ta omveien rundt Afrika, særlig hvis krisen blir langvarig.

– Dette gir tidsforsinkelser på leveranser, og skipsfarten har hatt store utfordringer i pandemien allerede med restriksjoner og operasjonelle utfordringer, sier Solberg til E24.

Chris Evans, logistikkekspert i britiske Colliers, uttalte like etter hendelsen at «det neppe blir langvarig». Nå snur shippingveteranen.

– Det har vært mye forskjellig informasjon de siste dagene, nå ser det ut som dette varer lenger enn vi trodde.

Dette kommer etter at The Guardian torsdag kveld meldte at bergingsgrupper fra Nederland og Japan nå skal jobbe med lokale myndigheter for å få skipet avgårde.

Evans mener tidlige rapporter ser ut til å ha vært preget av «misinformasjon», og sier nå at man er avhengig av en koordinert innsats for å berge det gigantiske containerskipet.

Ifølge skipsagent Leth Agencies er kanalen ryddet og klar for å lose det 200.000-tonn tunge containerskipet ut.

Skip utenfor Rødehavet må nå også vurdere om de vil vente på Suezkanalen eller om man tar den lange ruten rundt Afrika.

Det er frykten for at skipet «MV Ever Given» skal bli liggende fast i Suezkanalen lenge, som gjør at stadig flere rederier nå vurderer om den lange veien rundt Afrika er mer gunstig.

Ekspert: – Dette blir dyrt

Anders Karlsen, analytiker i Danske Bank, sier at situasjonen nå virker veldig uklar.

– Her kan det bli store ekstrakostnader for båtene. De som står i kø risikerer å miste oppdrag og last. Noen velger nok å reise rundt Afrika, men dette er uoversiktlig og helt spesielt, forteller han.

E24 omtalte tidligere hvordan frakt av flytende naturgass (LNG) påvirkes av krisen. Karlsen kan allerede melde om positive effekter i shippingmarkedet.

– For noen kan dette være bra, som tank og LNG-rater. Vi har sett en oppgang allerede, men effekten varierer fra time til time.

Skipene i Suezkanalen frakter alt fra flytende naturgass til forbruksvarer - en langvarig krise kan få ringvirkninger for shippingbransjen.

Shippinganalytiker Lukas Daul i ABG er ikke like bekymret, men registrerer at flere skip nå velger å ta omveien rundt Kapp det gode håp.

– Dette handler om kapasitet og kostnader. Dynamikken i markedet er uendret med tanke på at redere får gode forhandlingsposisjoner, men nå kan flere skip utebli fra markedet fordi de må vente. Da blir det mindre konkurranse om de neste lastene, forteller han.

Samtidig kan Daul berolige bekymrede forbrukere med at dette neppe blir noen «big deal».

– Det tar litt lengre tid, og spørsmålet er hvem som tar regningen.

Dersom man trenger varen i tide må man betale ekstra for drivstoff for å ta en lengre reise, noe som kan koste «flere hundre tusen dollar», sier Daul til E24.

