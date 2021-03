UD forlenger globalt reiseråd til 15. mai

Det globale reiserådet forlenges fra 15. april til 15. mai, skriver Utenriksdepartementet i en pressemelding.

Vis mer byoutline Martin Slottemo Lyngstad

– Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 15. mai 2021, skriver de.

– Dette er fortsatt ikke tiden for å reise. Regjeringen forlenger det globale reiserådet til 15. mai, og det kan bli forlenget. I dagens smittesituasjon er det ikke forsvarlig å gjøre lettelser eller avskaffe det globale reiserådet. Hvor lang tid reiserådet vil bli forlenget er for tidlig å si noe om nå, men vi oppfordrer ingen til å planlegge for å reise som normalt på våren og forsommeren, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

