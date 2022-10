Truss kan få 115.000 pund hvert år resten av livet

Hun ble tidenes kortest sittende statsminister i Storbritannia. Likevel kan Liz Truss motta en livslang økonomisk fordel.

KORT TID PÅ TOPP: Liz Truss kunngjorde torsdag denne uken at hun går av som britisk statsminister. Hun tiltrådte som statsminister 6. september. Bildet er tatt fredag denne uken.

En britisk ordning laget i 1991 etter at Margaret Thatcher gikk av, gjør at Liz Truss kan motta inntil 115.000 pund i året så lenge hun lever.

Beløpet tilsvarer 1,4 millioner kroner med dagens kurs.

Truss blir den kortest sittende statsministeren noensinne i Storbritannia. Denne uken meldte Truss sin avgang etter 45 dager ved makten.

Tanken om Truss’ mulige utbetaling har vært kontroversiell. Enkelte, deriblant politikeren Nadia Whittome, som sitter i parlamentet for Labour, har påpekt at pengene kan brukes på en bedre måte, skriver Bloomberg.

Truss har ikke svart på nyhetsbyråets forespørsel om en kommentar.

Kan ikke brukes på privaten

Pengeutbetalingen kommer som følge av en stipendordning, «Public Duty Costs Allowance». Den skal dekke kostnader for tidligere statsministere i forbindelse med offentlige oppgaver etter at de har gått av.

Pengeutbetalingen er en refusjon av påløpte utgifter til nødvendige kontorkostnader og sekretærkostnader som følger av deres særstilling i det offentlige liv, ifølge regjeringens nettside om ordningen.

Disse kostnadene kan være til sikkerhet og bemanning ved offentlige besøk, korrespondanse, støtte til veldedig arbeid, sosiale medier, lønn og administrasjon, skrev kabinettminister Julia Lopez i en melding i fjor.

Det er ikke gratis penger. Kostnadene revideres slik at de ikke kan brukes til private eller parlamentariske formål. Noen tidligere statsministre blir i parlamentet etter at de er ferdige i toppjobben, deriblant Truss’ forgjengere Theresa May og Boris Johnson, påpeker Washington Post.

Det er noen forbehold ved ordningen.

Tidligere statsministre kan ikke kreve godtgjørelsen hvis de er leder av opposisjonen.

Dersom den tidligere statsministeren aksepterer en offentlig utnevnelse, vil nivået på godtgjørelsen bli vurdert i forhold til den eventuelle godtgjørelsen han eller hun vil motta av offentlige midler.

Når en tidligere statsminister dør, fortsetter betalingen en stund til. Personalets lønn betales tre måneder etter at en tidligere statsminister døde.

Derfor gikk hun

– Gitt situasjonen, kan jeg ikke levere på mandatet jeg ble valgt på. Derfor har jeg i dag varslet hans majestet kongen at jeg vil gå av, sa Truss torsdag denne uken.

Hun sa torsdag at det konservative partiet vil velge en ny statsminister i løpet av en uke. Den nye lederen blir Storbritannias femte konservative statsminister på seks år, ifølge New York Times.

Truss’ forgjenger Boris Johnson kan gjøre et comeback, mens tidligere bankmann i Goldman Sachs, nå parlamentsmedlem, Rishi Sunak er pekt ut som en favoritt, ifølge Financial Times.

Truss tiltrådte som statsminister 6. september etter Boris Johnson.

Hun har vært i hardt vær de siste ukene, etter regjeringen den 23. september la frem det omstridte «minibudsjettet».

Det inneholdt de største skattekuttene på 50 år og større låneopptak, samtidig som Storbritannia står midt en økonomisk krise med stigende renter og kraftig inflasjon.

Minibudsjettet førte til kaotiske tilstander i den britiske økonomien og det britiske finansmarkedet. Det britiske pundet svekket seg kraftig og rentene på statsgjeld økte mye.

Budsjettet ble også møtt av sterk motstand i Truss' egne partirekker.

14. oktober valgte Truss å sparke finansminister Kwasi Kwarteng etter kun 38 dager i jobben.

Jeremy Hunt, som overtok jobben som finansminister etter Kwarteng, valgte å reversere nesten hele det omstridte «minibudsjettet» som Truss foreslo.

