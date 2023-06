Bank of England overrasker med dobbel renteheving

Den britiske sentralbanken hever renten for trettende gang på rad i et forsøk på å få bukt med den høye prisveksten.

OVERRASKER: På forhånd var det ventet at renten skulle heves med 0,25 prosentpoeng.

Bank of England setter opp styringsrenten med 0,50 prosentpoeng til 5 prosent.

På forhånd var det ventet at sentralbanken ville heve renten med 0,25 prosentpoeng til 4,75 prosent, viser estimater hentet fra Bloomberg.

Av totalt ni medlemmer, stemte syv for dobbeltheving, mens de resterende to stemte for å la styringsrenten stå uendret på 4,5 prosentpoeng, opplyser Bank of England i en pressemelding.

Pengepolitisk komite i Bank of England skriver at ytterligere rentehevinger kan bli nødvendig.

– Vi vil fortsette å nøye overvåke indikasjoner for inflasjonspress i økonomien, inkludert stramheten i arbeidsmarkedet og på lønnsvekst og prisvekst på tjenester. Hvis det skulle bli et vedvarende press vil det være nødvendig med ytterligere innramminger i pengepolitikken, heter det i pressemeldingen.

Mål om to prosent

I mai hevet den engelske sentralbanken styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 4,5 prosent.

I mai var prisveksten i Storbritannia 6,7 prosent på årsbasis.

Bank of England har i likhet med Norges Bank et mål om å få prisveksten ned mot to prosent.

Bloomberg-analyse

Dersom Bank of England også holder tempoet oppe fremover kan det ta britisk økonomi inn i resesjon både i år og neste år, ifølge en analyse fra Bloomberg Economics som kom onsdag.

Storbritannias økonomi vil gå tilbake med 0,3 prosent i 2023 og 1,4 prosent i 2024 dersom renten økes videre til seks prosent, anslår modellen som er brukt i analysen.

I markedet ser aktørene nå størst sannsynlighet for at man kommer opp på nettopp et rentenivå på seks prosent når man kommer til februar, skriver Bloomberg.